La 48e cérémonie des César fête la reprise du cinéma avec six trophées pour "La Nuit du 12" de Dominik Moll

"La Nuit du 12" a remporté les César du Meilleur film et de la Meilleure réalisation, Virginie Efira étant sacrée Meilleure actrice et Benoît Magimel Meilleur acteur. La cérémonie des César a encouragé le cinéma d'auteur français, vivant et de qualité.

La 48e nuit des César a confirmé l’excellence du cinéma français en récompensant une sélection 2023 diversifiée. Elle a couronné le polar atypique de Dominik Moll La Nuit du 12 de six statuettes, dont celle de meilleur film et de meilleure réalisation. Viirginie Elfira est meilleure actrice pour Revoir Paris d’Alice Winocour et Benoît Magimel, meilleur acteur pour la deuxième année consécutive, une première aux César, pour Pacifiction - Tourment sur les îles d’Albert Serra. Les César célèbrent la reprise du cinéma, les salles ayant vu défiler 152 millions de spectateurs en 2022. Une forte hausse de la fréquentation qui renoue avec celle de l’avant Covid 19, et qui la classe première en Europe.





"La Nuit du 12", enquête sur un féminicide, sacré Meilleur film

Le sujet du film de Dominik Moll s’inspire de la véritable affaire non résolue de l’assassinat d’une jeune femme brûlée vive par son agresseur, jamais retrouvé. Il adapte une trentaine de pages (sur 500) du livre de Pauline Guéna 1.3.Une année à la PJ (Editions Gallimard), ce qui lui vaut le César de la meilleure adaptation. Avec 122 femmes tuées de violences conjugales en 2021 et 121 en 2022, la France fait preuve d’une inquiétante constance. Un taux élevé. La divulgation des affaires révèle " la libération de la parole grâce à #MeToo", selon la productrice du film, mais on doit maintenant passer à " la libération de l’écoute" des victimes par les policiers, majoritairement des hommes, qui recueillent leurs plaintes.

Les remerciements du réalisateur, déjà César du Meilleur film en 2021 pour Harry, un ami qui vous veut du bien, sont allés " aux spectateurs, pour leur curiosité. On a la chance d’avoir un public qui sort des sentiers battus", a-t-il ajouté, saluant un succès fondé sur le bouche-à-oreille en plein été, le film étant sorti le 13 juillet 2022.

Les femmes du palmarès

Récompensées dans de nombreux prix - Meilleur second rôle féminin à Noémie Merlant dans L’Innocent, Meilleur espoir féminin pour Nadia Tereszkiewicz dans Les Amandiers, et Meilleure actrice à Virginie Efira pour Revoir Paris d’Alice Winocour - les lauréates ont eu un mot pour les femmes cinéastes, dont aucune n’était présente dans la sélection Meilleure réalisation.

Virginie Efira a dédié son César aux nombreuses réalisatrices avec lesquelles elle a tourné. Alice Diop, récompensée du César du meilleur premier film pour Saint-Omer , a eu une pensée pour ses consœurs réalisatrices partout dans le monde. La Meilleure Musique originale décernée à Irêne Drésel pour A plein temps lui a permis de dédier son prix aux cinq compositrices qui l’ont précédée lors les cérémonies antérieures, sans jamais avoir été récompensées. Enfin, l’actrice iranienne Golshifteh Farahani a déclaré dans un message enregistré son soutien au peuple iranien qui lutte toujours pour l’égalité homme-femme en Iran, malgré une répression assassine, après le meurtre de Mahsa Amini en septembre 2022 par la police des mœurs à Téhéran. Le peuple iranien " vous tend la main" a-t-elle lancé. La réalisatrice tchèque de Ma famille afghane , Michaela Pavlatova, César du Meilleur long métrage d’animation, a, elle dédié son prix à l’Ukraine

Les surprises

Alors que L’Innocent de Louis Garrel partait favori avec onze nominations, il se retrouve avec deux statuettes (Meilleur second rôle féminin à Noémie Merlant, et Meilleur scénario à Louis Garrel, Naïla Guiguet et Tanguy Vieil) .

Pacifiction - Tourment sur les îles d’Albert Serra, avec également deux prix, est une bonne surprise. Il recueille le César du Meilleur acteur décerné à Benoît Magimel qui reçoit son deuxième César dans la catégorie en deux années consécutives, une première.

L'œuvre remporte également le prix de la Meilleure photo qui récompense le travail d’Arthur Tort, dont la beauté participe pour beaucoup à la mise en scène du film. Autre belle surprise A plein temps d'Eric Gravel, obtient deux César, celui du Meilleur montage pour Mathilde Van Moortel, et celui de la Meilleure musique originale pour Irène Drésel qui participe à merveille au rythme effréné du film.

Les oubliés

Alors que l’on pouvait attendre EO du Polonais Jerzy Skolimowski comme César du meilleur film étranger, celui-ci est revenu à As Bestas , beau film de l’Espagnol Rodrigo Sorogoyen, déjà récompensé de neuf Goyas (Les César espagnols). L'académie honore une coproduction franco-espagnole dont l’actrice et l’acteur principaux sont Français : Marina Foïs et Denis Menochet (Goya 2023 du meilleur acteur). Grand absent du palmarès : En corps de Cédric Klapish, merveilleux film de danse, où l’Etoile de l’Opéra de Paris Marion Barbeau se convertit à la danse moderne. Simone, le voyage du siècle aurait remporté le César du public s’il n’avait pas été supprimé cette année, puisqu’il a rassemblé 2 470 046 spectateurs en deux mois et demi d'exploitation, depuis sa sortie le 12 octobre jusqu’en décembre 2022, un record. Il remporte toutefois deux César dits techniques, pour ses costumes et décors.

Le César d’honneur à David Fincher remis par Brad Pitt

La remise du César d’honneur par Brad Pitt à David Fincher a été un des grands moments de la soirée. Une surprise de voir l’acteur arriver sur scène, ce qui lui a valu une longue ovation du public avant de faire l’éloge de celui qui l’a dirigé dans trois films. Après l'avoir révélé dans Seven en 1995, le réalisateur refera appel à lui dans Fight Club et L‘Etrange histoire de Benjamin Button. L’acteur s’est amusé avec le perfectionnisme légendaire attribué au metteur en scène, qui lui aurait infligé 90 prises lors du tournage d’une séquence. " C’était en fait 92", a-t-il corrigé, un peu moins que le record détenu par Stanley Kubrick sur Shining, avec 127 prises lors d'une scène avec Shelley Duvall.

Les hommages aux monstres sacrés disparus

La disparition de piliers du cinéma français ont émaillé l’année 2022, dont celles de Michel Bouquet, de Jean-Louis Trintignant, de Jean-Luc Godard, de Jean-Marie Straub, d' Alain Tanner et tout récemment de Michel Deville. Dans des clips toujours très précisément montés, minutieux et émouvants, ont également défilé Peter Brook, Gina Lollobrigida, Mylène Demongeot, Régine, Dani, Paul Vecchiali, Just Jeackin, William Klein, Vangelis, Louis Velle, Charlotte Valandrey et de trop nombreux autres.

Le Palmarès complet des 48e César

Dans l’ordre chronologique de la cérémonie, voici les vingt-cinq César 2023 récompensant des films français sortis en 2022 :

Meilleur espoir féminin : Nadia Tereszkiewicz pour Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi (l’actrice lauréate tient le premier rôle dans Mon crime de François Ozon qui sort le 5 avril prochain).

Meilleur espoir masculin : Bastien Bouillon pour La Nuit du 12 de Dominik Moll

Meilleur court métrage de fiction : Partir un jour d'Amélie Bonnin

Meilleurs costumes : la chef costumière J. J. Lepage pour Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan

Meilleurs décors : Christian Marti pour Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan

Meilleur premier film : Saint-Omer d’Alice Diop.

Meilleur court métrage d’animation : La Vie sexuelle de Mamie ( 21e prix décerné dans le monde).

Meilleur long-métrage d’animation : Ma famille afghane de Michaela Pavlatova.

Meilleur son : François Morel et Luc Thomas pour La Nuit du 12 de Dominik Moll

Meilleur second rôle féminin : Noémie Merlant pour L’Innocent (rôle de Clémence)

Meilleur Musique originale : la compositrice Irêne Drésel pour la musique électronique d’ A plein temps d’Eric Gravel

Meilleur court métrage documentaire : Maria Schneider d’Elisabeth Subrin. Interview de la comédienne traumatisée par le tournage du Dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci (1971) et suicidée en 2011

Meilleur documentaire long métrage : Retour à Reims(Fraglents) de Jean-Gabriel Périot, sur les archives d'une lutte sociale ouvrière des années 1950 à nos jours.

Meilleurs effets visuels : Lawrence Herman pour Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Annaud.

Meilleur film étranger : As Bestas de Rodrigo Sorogoyen (Espagne).

César d’honneur décerné au réalisateur américain David Fincher ( Seven, Fight Club, L’Etrange histoire de Benjamin Button) remis par Brad Pitt.

Meilleure photo : Arthur Tort pour Pacifiction – Tourment sur les îles d’Albert Serra

Meilleur montage : Mathilde Van Moortel pour A plein temps.

Meilleure réalisation : Dominick Moll pour La nuit du 12 (deuxième César après Harry, un ami qui vous veut du bien, César 2021)..

Meilleur scénario : Louis Garrel, Naïla Guiguet et Tanguy Vieil pour L’Innocent de Louis Garrel.

Meilleure adaptation : Gilles Marchand et Dominik Moll pour La Nuit du 12 de Dominik Moll.

Meilleur acteur dans un second rôle : Bouli Lanners pour La nuit du 12 de Dominik Moll.

Meilleure actrice : Virginie Efira pour Revoir Paris d’Alice Winocour.

Meilleur acteur Benoît Magimel (deuxième César en deux années consécutives) pour Pacifiction - Tourment sur les îles d’Albert Serra.

Meilleur film : La nuit du 12 de Dominick Moll. La productrice Caroline Benjo a précisé que les plaintes des femmes victimes de violences conjugales, majoritairement recueillies par des hommes, ne sont pas assez prises en compte. "#MeToo a libéré la parole, maintenant il faudrait libérer l’écoute", sujet au cœur du film, a-t-elle déclaré. Sa coproductrice, Barbara Letellier, a prôné la défense des libertés d’expression des artistes dans le monde. Elle a remercié les policiers de Grenoble qui ont participé au réalisme du quotidien des policiers reconstitué dans le film, et a exprimé une pensée à "l a vrai Clara du film qui s’appelait Maud".