La chanteuse et comédienne Dani, connue pour son rôle dans "La Nuit américaine", est morte à l'âge de 77 ans

La chanteuse et comédienne Dani, née en 1944 et connue notamment pour son duo Comme un boomerang avec Etienne Daho et son rôle dans le film La Nuit américaine de François Truffaut, est morte à l'âge de 77 ans, a annoncé son manager Laurent Boudier à l'AFP mardi 19 juillet. L'artiste est décédée des "suites d'un malaise" dans la région de Tours où elle résidait. Elle venait de finir la tournée de son dernier album Horizons Dorés et elle achevait déjà la préparation d'un nouvel album.