DIRECT. César 2023 : suivez la 48e cérémonie de remise des prix du cinéma français, présentée notamment par Jamel Debbouze

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CESAR

: Comme vient de le dire d'un ton grave et solennel Juliette Binoche, cette 48e cérémonie des César est dédiée au peuple ukrainien, qui souffre depuis un an et le début de l'invasion russe.

: Un petit rappel du palmarès de l'an dernier. C'est Illusions perdues de Xavier Giannoli qui était sorti grand vainqueur avec 7 César dont celui du meilleur film, du meilleur second rôle masculin pour Vincent Lacoste et du meilleur espoir masculin, décerné à Benjamin Voisin.

: On va guetter l'entrée en matière de ces maîtres de cérémonie, qui va donner le ton de la soirée. Parmi celles qui ont marqué les esprits, on retiendra évidemment celle de Valérie Lemercier et son hommage à Zouk Machine. Mais j'ai un faible sur le sketch, en 2001, d'Edouard Baer et d'Alain Chabat. Ce dernier, arrivant en retard, pensait reprendre le rôle qu'il avait tenu l'année précédente.











: Pour animer la soirée, arracher de vrais rires plus que des sourires gênés, et briser une glace parfois très, très dure, l'Académie des César et Canal+ ont misé sur un collectif de maîtres de cérémonie plutôt qu'une individualité. Ils sont neuf : Leïla Bekhti, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Emmanuelle Devos, Léa Drucker, Eye Haïdara, Alex Lutz, Raphaël Personnaz et Ahmed Sylla.

: On va déjà rappeler les principaux favoris : L'Innocent de Louis Garrel devance, avec 11 nominations, La Nuit du 12 de Dominik Moll (10 nominations). Si vous me demandez mon avis, j'avoue pencher pour le thriller du réalisateur césarisé en 2001 pour Harry, un ami qui vous veut du bien. Voici la liste de toutes les nominations.

: Bonsoir Thomas, j'ai effectivement mis mon smoking en alpaga. Bonsoir à toutes et à tous, je vais vous faire vivre cette 48e cérémonie des César. Elle est à regarder à partir de 20h45 en clair sur Canal+, mais également à suivre dans ce direct. C'est parti.

: Ce soir, le cinéma français organise sa grande cérémonie annuelle, les César. Benoît Jourdain, qui a enfilé son plus beau smoking pour l'occasion, nous rejoint dans ce direct pour commenter la soirée. Bonsoir Benoît !