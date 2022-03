"En corps" : Cédric Klapisch fait swinguer la danse dans un film étincelant avec Marion Barbeau

Après quatre ans d’absence sur les écrans, Cédric Klapisch revient avec En corps mercredi 30 mars, interprété par la première danseuse à l’Opéra de Paris, Marion Barbeau, qui mène parallèlement une carrière dans le contemporain. Le réalisateur signe un de ses meilleurs films, d’une beauté visuelle de chaque instant. Il raconte la conversion d’une danseuse classique à la danse moderne, après un accident qui aurait pu lui interdire d’exercer à jamais son art .

Marion Barbeau pleine de grâce

A 26 ans, Elise est une grande danseuse à l’Opéra de Paris avec une carrière toute tracée pour devenir Etoile. Lors d’une représentation de La Bayadère, elle se blesse et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Elle se met au service d'une résidence d’artistes où elle rencontre une compagnie de danse contemporaine. C'est là qu'elle va peu à peu renouer avec son art, et s’ouvrir à une vie nouvelle.

Au cœur du film et de tous les plans, Marion Barbeau éblouit par la grâce avec laquelle elle exerce son art, mais aussi par son jeu d’actrice. Son personnage a des résonnance avec son parcours, rare danseuse de l'opéra à mener de front une carrière dans le classique et le contemporain. Mais Klapisch prend des libertés en introduisant une blessure comme élément déclencheur de sa conversion, dramatisant du même coup le scénario.

Cédric Klapisch sur les pointes

Ce choc, Marion Barbeau en traduit tout le traumatisme, celui d’une vie brisée pour une demie seconde d’inattention. Un vrai suspense résulte de cet effondrement dont la danseuse-actrice transmet tout le désarroi mais aussi la volonté de rebondir. Une force acquise dans l’art exigeant de la danse qu’elle applique dans sa conduite au quotidien. Elle n’en est pas moins légère, tirée vers le haut, ouverte à tout, jusqu’à l’amour à travers la révélation d’un art nouveau.

Un beau scénario, des images superbes, Cédric Klapisch est passionné par son sujet. Il est merveilleusement servi par Hofesh Shechter, chorégraphe israélien, et Thomas Bangalter (Daft Punk), compositeur (Pourquoi la musique n'est-elle pas encore dans les bacs ?). Le cinéaste semble appliquer une discipline toute chorégraphique dans sa réalisation, lui qui nous a plutôt habitué à une nonchalance formelle, pleine d’atmosphère, mais réaliste, sinon naturaliste. En corps est peut-être, de ce point de vue, son film le plus ambitieux et le plus abouti : dansez maintenant !

L'affiche de "En corps" de Cédric Klapisch (2022). (STUDIOCANAL)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Cédric Klapisch

Acteurs : Marion Barbeau , Hofesh Shechter , Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmaï, François Civil

Durée : 2h00

Pays : France

Sortie : 30 mars 2022

Distributeur : StudioCanal



Synopsis : Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.