DIRECT. Mondial 2022 : la Belgique, au bord de l'élimination, joue sa dernière carte contre la Croatie

: Le Maroc mène 1-0 face au Canada grâce à un but d'Hakim Ziyech. Toujours 0-0 entre la Belgique et la Crotie, qui a obtenu un penalty finalement refusé par le VAR.

Des généralistes témoignent à Mathilde Goupil de leur quotidien, entre amour du soin, surcharge de patients et paperasse.



Violences policières : quand le patron du syndicat Alliance fait réintégrer des agents radiés et condamnés par la justice. Une enquête de France 2.



"C'est comme si on était sur la pelouse" : comment le drapeau de la Palestine s'est invité au Qatar. Un reportage de Pierre Godon et Raphaël Godet.



: Pierre Godon et Raphaël Godet sont toujours en direct sur Twitch. Nos envoyés spéciaux au Qatar évoquent les petites mains du Mondial et la question du logement notamment.

: C'est l'heure du Twitch avec nos deux envoyés spéciaux au Qatar. Pierre Godon et Raphaël Godet répondent actuellement aux questions de Myriam Bounafaa. Au programme aujourd'hui : les petites mains de l'ombre du Mondial, la question du logement pendant ce Mondial, les supporters les plus dingues de la Coupe du monde. Branchez-vous juste ICI.



: Midi est un peu passé, mais voici un nouveau point sur l'actualité :



• Trains annulés, écoles fermées le matin, infrastructures protégées… Une circulaire a été envoyée aux préfets pour leur demander d'anticiper d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver.





L'Assemblée vote à l'unanimité pour relever les montants des retraites agricoles à partir de 2026.





• En visite d'Etat sur le sol américain, Emmanuel Macron prévient que les subventions américaines risquent de "fragmenter l'Occident". Le président français Emmanuel Macron a mis en garde contre le "risque" que "l'Europe et la France deviennent une sorte de variable d'ajustement" de la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine.



• De très nombreux cabinets médicaux seront fermés aujourd'hui et demain. La fatigue et la colère montent déjà depuis plusieurs années chez les généralistes, qui réclament une hausse des tarifs des consultations. Les autorités sanitaires du Grand Est et de la Bretagne appellent les patients à éviter de se rendre aux urgences.



• La France affrontera la Pologne en huitièmes de finale, et l'Argentine défiera l'Australie. La France a été battue 1-0 par la Tunise mais la FFF va déposer une réclamation contre l'annulation du but d'Antoine Griezmann.

: Ils aiment le football, mais ont gardé la télévision éteinte, hier, lors du troisième match des Bleus. Franceinfo sport est allé à la rencontre des militants et citoyens qui boycottent le Mondial au Qatar et prônent un football plus raisonné. Reportage.









: La Pologne affrontera l'équipe de France en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football dimanche à 16 heures, malgré leur défaite 2-0 face à l'Argentine. La qualification s'est jouée de très peu. "Nous avons eu très peur ce soir, c'était très serré et on se sent très chanceux du coup, confie à franceinfo un supporter polonais. C’est pour ça que ce soir on est très contents, mais contre la France, on n'a aucune chance."







: Bonjour . Si vous avez parié sur Betclic, pas de problème. Le site de pari en ligne a annoncé que la victoirede la Tunisie comme le match nul () seront payés. Si vous avez choisi un autre opérateur et qu'il refuse d'appliquer la même indulgence, il va falloir attendre le résultat du recours de la FFF pour pouvoir réclamer éventuellement votre dû.

: Bonjour FI. J'ai parié un match nul entre la France et la Tunisie. Que devient mon pari après la réclamation posée par FFF ? Merci pour votre réponse. Bonne journée

: Le troisième match de l'équipe de France de football du Mondial au Qatar a réuni 8,8 millions de téléspectateurs devant TF1 hier en fin d'après-midi (16h), selon Médiamétrie. Ce dernier match de phase de groupe a été perdu par la France face à la Tunisie (1-0).

: Antoine Griezmann reconnaît "des choses à améliorer", après le match contre la Tunisie. Les neuf changements sur la feuille de match opérés par l'entraîneur Didier Deschamps ont compliqué la tâche du groupe, expliquent à franceinfo Antoine Griezmann et Raphaël Varane. Ils pointent aussi du doigt l'arbitrage.







: Un comble : au Qatar, l'un des drapeaux qui se vendent le mieux en ce moment appartient à une équipe qui n'est pas qualifiée pour la Coupe du monde. La bannière noire, rouge, blanche et verte de la Palestine est en effet partout. Dans les tribunes, dans la rue, sur les écharpes et dans les chants de certains supporters. Notre reportage avec Pierre Godon.











: Bonjour @Millandude. Non, la rédaction ne boycotte pas le Mondial. L'organisation de cette compétition suivie par des centaines de millions de personnes suscite de vives polémiques. Nous avons choisi de couvrir l'aspect sportif de l'évènement mais aussi de mettre en lumière les aberrations - écologique, économique, sociétale et sportive - que représente ce Mondial organisé en plein désert grâce, notamment, au travail de nos reporters sur place. Je vous propose de retrouver l'ensemble de nos sujets sur la question en vous rendant sur la page "Le Mondial des aberrations".

: Bonjour Clément, boycottez-vous le Mondial à Franceinfo ?

: "Je crois que Diego serait super heureux pour moi, parce qu'il m'a toujours témoigné beaucoup d'affection, il était toujours content quand les choses marchaient bien pour moi."



Lionel Messi est devenu hier l'Argentin comptant le plus d'apparitions en Coupe du monde (22), devant son idole Diego Maradona, après le succès de l'Albiceleste contre la Pologne (2-0). "Je l'ai appris récemment, je ne le savais pas. C'est un bonheur de pouvoir continuer à atteindre ce genre de records", a déclaré Messi après le match.











