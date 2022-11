Coupe du monde 2022 : la lourde facture des Français partis supporter les Bleus

La Coupe du monde démarre mardi 22 novembre pour l’équipe de France, face à l’Australie. Pour les milliers de Français présents sur place, l’addition est salée.

En l’espace d’un mois, un million de visiteurs est attendu au Qatar. Parmi eux, un groupe de quatre amis français. Ils ont dépensé plusieurs milliers d’euros. Pour les vols aller et retour, un premier montant de 1070 euros chacun. Pour l’hébergement, ils ont préféré l’immense village de préfabriqués monté pour l’occasion aux hôtels hors de prix. Un confort rudimentaire, pour une centaine d’euros par nuit.



Entre 13 000 et 14 000 supporters tricolores attendus



Certains Français ont préféré passer par une agence de voyage, et ont déboursé 3 600 euros par personne. Reste les neuf billets de match, pour lesquels ces deux amis ont déboursé 1 200 euros. "On a bien conscience que ce n’est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. On peut le faire parce qu’on n’a pas d’enfants, et qu’on gagne bien notre vie", avance l’un d’eux. Entre 13 000 et 14 000 supporters français prévoient d’assister aux matchs des Bleus au Qatar.