Sécheresse : dans les Alpilles, de l'eau recyclée pour les oliviers

Dans les Alpilles, 2022 est une année noire pour les oliviers : jusqu'à -70 % sur la récolte, à cause du manque d'eau. Pour éviter que cela ne se reproduise, Jean-Benoît Hugues, oléiculteur aux Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône), veut réutiliser des eaux usées et traitées pour irriguer une partie de ses arbres. Quatre producteurs de la région vont participer à l'expérimentation. Le test, prévu pour le printemps 2023, doit encore être autorisé par la préfecture.



Nettoyer les rues et les équipements

La communauté de communes a déjà tout prévu, et va réaménager trois stations d'épuration. "L'idée, c'est de travailler dessus et de faire monter encore en catégorie cette eau, qu'on va réutiliser, et donc éviter d'aller prélever sur nos nappes", explique Karine Briand, directrice générale de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles. En plus de l'irrigation de 200 hectares de cultures, l'eau traitée pourra servir à remplir des citernes contre les incendies, nettoyer les rues ou les équipements du territoire, comme des panneaux solaires. À peine 1 % des eaux usées sont réutilisées en France.