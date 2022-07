Tour de France 2022 : le "projet très important" de Chris Froome et d'Israël Premier Tech pour promouvoir le cyclisme au Rwanda

Portée par le quadruple vainqueur du Tour et le milliardaire Sylvan Adams, l'équipe cycliste israélienne investit au "pays des Mille Collines" pour y développer la pratique du vélo.

Vous avez pu le voir sur le podium, quand Simon Clarke a remporté l’étape des pavés du Nord, ou lors du 14 juillet dans les Alpes, sur les épaules de Chris Froome, à l’avant de la course : le maillot d’Israël Premier Tech est bleu azur, et arbore des formes Imigongo, l’art traditionnel rwandais. C’est là, au coeur de l'Afrique, que l’équipe israélienne veut développer la pratique du vélo.



Un projet défendu par le leader, Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour, qui a grandi en Afrique : J'ai eu une connexion très fort avec le continent africain. Je suis né à Nairobi, au Kenya. Quand j'étais petit, il n'existait rien pour les vélos. Mon projet, c'est ça : construire le Field of Dreams. C'est un projet très important pour moi", confie le Britannique. Ce "Field of Dreams", que l'on peut traduire en "terrain des rêves", est un centre du cyclisme censé permettre à 120.000 enfants rwandais de se mettre au vélo, et de leur en donner les moyens.

Le Rwanda, nouveau paradis du vélo ?

Un projet très personnel également, pour Sylvan Adams, le patron israélo-canadien de l’équipe, qui n’a pas choisi ce pays par hasard, comme il le souffle à franceinfo. "Ce pays a connu une tragédie, un génocide au XXᵉ siècle, comme mon peuple l'a connu . Quand je voyage au Rwanda, je les appelle mes frères et mes sœurs, parce que nous avons connu tous ensemble une telle tragédie. Ca me touche à cœur", assure le milliardaire.



Et l’équipe israélienne ne s’y est pas trompée : le "pays des Mille Collines" est devenu le paradis africain du vélo, avec son très prisé Tour du Rwanda. C'est là aussi, où se dérouleront les championnats du monde de cyclisme, dans trois ans. Là, aussi, où se trouve, peut-être, le premier vainqueur africain du Tour de France.

"Je suis fier de pouvoir investir dans leur avenir. C'est un pays très progressif, c'est ça. C'est ce que j'ai remarqué. Ça bouge là-bas et ce sera construit assez rapidement, c'est une question de quelques mois", s'enthousiasme Sylvan Adams.

Et les premiers coups de pioche, pour sortir ce centre du cyclisme de terre, seront d'ailleurs donnés dès cet été, juste après l’arrivée du Tour de France.