DIRECT. Tour de France 2022 : chute du maillot jaune Wout van Aert, six hommes dans l'échappée... Suivez la cinquième étape

Dans cette nouvelle étape accidentée, six coureurs ont pris la poudre d'escampette, mercredi, entre Lille et Arenberg Porte du Hainaut. Le Néerlandais Taco van der Hoorn a remporté le sprint intermédiaire.

La voici, l'étape tant redoutée des pavés dans ce Tour de France 2022, mercredi 6 juillet. Pour ce cinquième rendez-vous, le peloton va devoir s'adapter : onze secteurs pavés sont, en tout, au programme de cette étape courte - 157 kilomètres - mais accidentée entre Lille et Arenberg Porte du Hainaut. Il risque d'y avoir de la casse. Car, à la différence d'un Paris-Roubaix ou d'un Tour des Flandres où les équipes envoient des spécialistes, l'ensemble du peloton est confronté à cette difficulté. Dans l'histoire, certains favoris du Tour ont déjà vu leurs espoirs s'envoler sur les pavés.

Etincelant mardi, le maillot jaune Wout van Aert (Jumbo-Visma) pourrait bien empocher une nouvelle étape. Mais attention à Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), relativement discret depuis le début du Tour mais très à l'aise sur les pavés et double vainqueur du Ronde. Peter Sagan (TotalEnergies), déjà victorieux de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres, ou Florian Senechal (Quickstep), régional de l'étape, peuvent également se faire la malle. Sans oublier, évidemment, les favoris au général que sont Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (UAE)...