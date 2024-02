Voile : Charles Caudrelier remporte l'Arkéa Ultim Challenge après 50 jours de course

Il est le premier à boucler son tour du monde. Charles Caudrelier a coupé la ligne d'arrivée à Brest, mardi 27 février, après 50 jours, 19 heures, 7 minutes et 42 secondes en mer, le lendemain de ses 50 ans. Passé par les trois caps mythiques, le cap de Bonne-Espérance, le cap Leeuwin et le cap Horn, il remporte l’Arkéa Ultim Challenge, première course autour du monde en solitaire en trimaran. Ralenti par les conditions météo en fin de course, il reste assez loin du record pour un tour du monde en solitaire sur multicoque, établi par François Gabart en 2017 (42 jours, 16 heures, 40 minutes et 35 secondes).

Charles Caudrelier a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur - ()

Déjà vainqueur de la Route du Rhum et de la Transat Jacques-Vabre (avec Franck Cammas) sur Maxi Edmond de Rothschild, Charles Caudrelier ajoute cette première édition de l'Arkéa Ultim Challenge à un palmarès déjà fourni, comptant notamment la Solitaire du Figaro et la Volvo Ocean Race. Le skippeur français, bénéficiant d'une avance confortable sur ses poursuivants, a décidé de limiter les risques dans la fin de son aventure en adoptant une allure modérée pour parvenir à bon port, à Brest.

Une remontée interminable

Charles Caudrelier a pris un avantage décisif dès la fin de la descente de l'Atlantique, après une dizaine de jours de course. Il a longtemps connu un parcours sans encombre, maintenant une allure élevée tout au long de son tour de l'Antarctique, avant d'être contraint de faire escale aux Açores, dans l'Atlantique nord, pendant plus de trois jours pour laisser passer une tempête, entre le 21 et le 24 février.

Après une longue et éreintante remontée de l'Atlantique, le natif de Paris a conquis une victoire historique au bout de l'effort et de la souffrance, comme il l'admettait lui-même à franceinfo lundi : "On a envie d'arriver, on a envie aussi que ça s'arrête. Que la vitesse, le stress, la casse, ces choses-là, ça s'arrête. S’il n'y avait pas ce stress, ce serait plus facile à vivre."

Quatre concurrents encore en course

L'Arkéa Ultim Challenge est la première confrontation des géants des mers de la catégorie Ultim : des maxi-trimarans mesurant 32 mètres de long et 23 de large. La course a été dominée de la tête et des épaules par le vainqueur final, même si le jeune Tom Laperche (26 ans) lui a, un temps, tenu tête. Le skippeur du SVR-Lazartigue, un bateau construit à l'origine pour François Gabart, a été contraint à l'abandon après onze jours de course. Il a subi une avarie à l'approche du cap de Bonne-Espérance en raison d'un objet flottant non-identifié. C'est le seul abandon à déplorer parmi les six concurrents, malgré les vitesses impressionnantes atteintes par les maxi-trimarans.

Thomas Coville (Sodebo Ultim 3) et Armel Le Cléac’h (Maxi Banque Populaire XI), actuellement en deuxième et troisième places, ont aussi connu des avaries majeures, les forçant à faire escale pendant plusieurs jours.