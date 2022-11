Route du rhum 2022 : le skippeur Charles Caudrelier remporte la transatlantique en solitaire et bat le record de l'épreuve en 6 jours et 19 heures

Il n'a jamais quitté la position de leader. Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) a franchi en premier la ligne d'arrivée de la 12e édition de la Route du rhum à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, mercredi 16 novembre. Le natif de Paris s'est imposé, dans la catégorie Ultim, devant François Gabart (SVR Lazartigue), au terme d'une belle bagarre entre les deux hommes depuis leur départ de Saint-Malo.

Cerise sur le gâteau, en ralliant la Guadeloupe en 6 jours 19 heures et 47 minutes et 25 secondes, il a battu le record de l'épreuve en étant le premier navigateur à passer sous la barre des sept jours. Le précédent record avait été établi il y a quatre ans par Francis Joyon (Idec Sport) en 7 jours 14 heures et 21 minutes.

Charles Caudrelier avait commencé le délicat contournement de la Guadeloupe vers 5 heures (heure de Paris) mercredi matin, avec 3h d'avance sur François Gabart.

Titré dès sa première participation

Talonné par Gabart depuis la Bretagne, Charles Caudrelier a manœuvré avec maîtrise tout au long de cette course, sans jamais être dépassé, malgré des conditions de navigation difficiles sur la première moitié de course. Sa seule frayeur a eu lieu lors du départ, un premier temps jugé anticipé par le jury ce qui le condamnait à une pénalité de 4 heures avant que l'équipe du navigateur ne démontre qu'il n'était pas fautif. A 48 ans, Caudrelier remporte ainsi sa première Route du rhum, dès sa première participation, sous les yeux de sa famille, venue assister à son arrivée.

Charles Caudrelier est un habitué de la victoire. Sur 14 courses courues en une vingtaine d'années, il en a remporté 13, dont la Solitaire du Figaro en 2004, la Transat Jacques-Vabre en 2009, 2013, 2021, mais aussi la Fastnet Race 2019 et 2021 en compagnie de Franck Cammas. Ce dernier était son routeur cette année sur le Rhum, alors qu'en 2010, lorsque Cammas s'était imposé sur cette course, c'est Charles Caudrelier qui était son routeur.

Avant le départ, le marin confiait : "Participer à la Route du rhum est un rêve de gosse qui devient réalité. En multicoque, le Rhum ce sont nos Jeux olympiques." Mercredi, en franchissant en premier la ligne d'arrivée, Charles Caudrelier a décroché la médaille d'or de ses rêves.