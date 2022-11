Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) a franchi en premier la ligne d'arrivée de la 12e édition de la Route du rhum à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, mercredi 16 novembre. "Je ne suis même pas fatigué. Etonnamment, la course a été épuisante mais j'ai trouvé mon rythme rapidement", a-t-il réagi à bord de son bateau au micro de Guadeloupe 1re, quelques minutes après avoir levé les bras en vainqueur. Je n'ai pas eu un souci sur le bateau.C'était une course presque parfaite. C'est une victoire d'équipe."

"J'en rêve depuis que je suis gamin, et je n'avais jamais pu la faire, ce qui était une énorme frustration", raconte-t-il. Cette frustration est désormais derrière lui. A ses côtés, il a pu compter sur Franck Cammas, vainqueur de cette Route du rhum en 2010, comme routeur. "Il y a une histoire très forte avec Franck Cammas. C'est un travail d'équipe. ça fait trois ans que je travaille à ses côtés. C'était lui l'expert multicoque. Moi, je sortais d'un univers différent. Sans lui je n'aurais pas eu un bateau aussi performant, ni cette maîtrise du bateau. A un moment, il a fallu choisir qui ferait ce Rhum. Il m'a laissé la place généreusement. Il aurait pu la gagner à ma place."

Cette victoire a surtout un goût très particulier pour le skipper. Son père, son frère, ses enfants ont fait le voyage pour l'accueillir à son arrivée. Mais il manque une personne : "J'ai perdu ma maman il y a quelques temps, et c'était son rêve que je fasse cette course, presque plus que moi. Elle n'est plus là pour partager ça", glissait-il avec des sanglots dans la voix.