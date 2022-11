Route du rhum 2022 : arrivé à la voile sur le tard, élève de Franck Cammas et apnéiste... Ce qu'il faut savoir sur Charles Caudrelier, vainqueur de la course en solitaire

Le skipper français a remporté pour la première fois de sa carrière la course transatlantique devant François Gabart, mercredi.

Il en rêvait, il l'a fait. Malgré la pression de François Gabart (SVR Lazartigue), Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) a su résister pour remporter la Route du Rhum après 6 jours et 19 heures en mer à bord de son Ultim. Le skipper français de 48 ans a décroché la plus belle victoire de sa carrière après avoir enlevé à trois reprises la Transat Jacques Vabre (2009, 2013, 2021) mais aussi la Solitaire du Figaro et à deux reprises l'Ocean Volvo Race.

Venu à la voile tardivement, à l'âge de 15 ans, Charles Caudrelier a depuis remonté le temps pour s'imposer comme l'un des skippers au palmarès les plus étoffés du ponton. Franceinfo: sport dévoile 3 choses à savoir sur le navigateur français.

Il a débuté dans la marine marchande

Issu d'une famille de polytechniciens, Charles Caudrelier n'a pas suivi le cursus habituel des petits génies de la voile. Diplômé de la marine marchande, le navigateur originaire de Paris aurait pu prendre la route sur des bateaux bien plus gros et regarder la Route du Rhum depuis un port à l'autre bout du monde. C'est d'ailleurs comme ça qu'il débute, comme officier sur un ferry, mais il met rapidement le cap sur la voile, qu'il a découverte adolescent.

Ce grand admirateur de Laurent Bourgnon - double vainqueur de la Route du Rhum et lauréat d'une Transat Jacques Vabre avant de disparaître en 2015 lors d'une plongée en Polynésie française - intègre ensuite le centre d'entraînement de Port-la-forêt en 1999 avant de connaître la réussite que l'on lui connaît.

Caudrelier-Cammas, une longue route ensemble

C'est d'abord l'histoire de deux copains. Quand il décide de mettre les voiles, loin des super-conteneurs, Charles Caudrelier trouve en Franck Cammas un parfait mentor pour lui permettre de parfaire son apprentissage. Et le "gamin" apprend vite. Il est son routeur, comprenez celui qui sert de GPS météorologique afin de guider au mieux le navigateur, en 2010 lors de la victoire de Franck Cammas sur la Route du Rhum. Il embarque ensuite à ses côtés pour un nouveau triomphe, sur la Volvo Ocean Race en 2012.

Franck Cammas et Charles Caudrelier lors de la Transat Jacques Vabre, le 23 novembre 2021. (LIONEL CHAMOISEAU / AFP)

A la barre de Gitana 17, Cammas a finalement laissé les commandes de son bateau, après trois années à son bord, à Charles Caudrelier. Et la boucle est enfin bouclée, car c'est Franck Cammas qui a assuré le travail de routeur pour son ami lors de la victoire de Caudrelier, mercredi, en Guadeloupe.

Un apnéiste confirmé

Depuis des mois, Charles Caudrelier s'entraîne avec l'apnéiste Arnaud Jerald pour incorporer les bienfaits de la plongée à la course au large. C'est dans la rade de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), où de nombreux records du monde d'apnée ont été battus, que les deux hommes s'exercent. Le vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2021 est passionné de pêche sous-marine depuis l'enfance. Le courant passe vite entre ces deux amoureux du Grand Bleu. "J'ai la même combinaison bleue que Jacques Mayol depuis mes 12 ans, c'était mon plus beau cadeau d'anniversaire. Je l'ai toujours, elle est nickel", explique fièrement Caudrelier.

Pour Jerald, qui a déjà travaillé avec des sportifs de haut-niveau comme le nageur Florent Manaudou et des skieurs alpins, "en apprenant à bien respirer dans les moments de stress ou quand on fait un énorme effort, on peut aller chercher davantage de lucidité."

Primordial, dans un sport où la moindre erreur peut entraîner un chavirage catastrophique. "Arnaud a proposé de travailler sur le souffle, la concentration. J'y ai vu un intérêt pour moi. Le problème quand je navigue en solitaire, c'est que j'ai du mal à lâcher prise pour pouvoir me reposer. C'est pourtant essentiel", analyse-t-il. Visiblement, les leçons ont porté leurs fruits. Et, après l'emballage final et le duel irrespirable avec François Gabart, Charles Caudrelier peut enfin souffler.