Route du rhum 2022 : en tête, Charles Caudrelier va devoir observer une pénalité de quatre heures après avoir volé le départ

Parmi les favoris dans la catégorie Ultime, la plus rapide sur la mer, le skipper de Maxi Edmond de Rotschild a coupé la ligne avant le départ officiel, mercredi.

C'est un premier rebondissement qui pourrait avoir son importance. Grand favori et actuel leader, Charles Caudrelier a été épinglé par la direction de course pour avoir volé le départ de la Route du rhum 2022, donné mercredi 9 novembre à 14h15. Le skipper de Maxi Edmond de Rothschild va devoir l'observer dans un délai inférieur à 48 heures, d'après le dernier point sur la course, publié à 6h53, jeudi.

>> Plus d’infos sur la Route du rhum sur F3 Bretagne <<

Quand on sait que Francis Joyon s'était imposé avec seulement sept minutes d'avance sur François Gabart lors de la dernière édition, cette pénalité risque d'avoir un énorme impact sur la course. Jeudi matin, à 7h00, Caudrelier disposait d'une avance de 7,1 milles nautiques (environ 13 km) sur Thomas Coville (Sodebo) et de 41,9 (78 km) sur Armel Le Cléac'h (Banque-Populaire XI).

17 départs anticipés

Au total, dix-sept navires ont écopé d'une pénalité pour un départ anticipé et dix d'entre eux l'ont déjà purgée, dont Yoann Richomme (Paprec-Arkea), le tenant du titre en Class 40.