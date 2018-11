REPLAY. Regardez le documentaire "La Route du Rhum, 40 ans de légendes"

La Route du Rhum fête ses 40 ans. A quelques heures du départ de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) de l'édition 2018 de la mythique course en solitaire, franceinfo propose de revoir, samedi 3 et dimanche 4 novembre, le documentaire réalisé par Hervé Corbière intitulé La Route du Rhum, 40 ans de légendes.

Exploits humains, records et tragédies

Avec la Route du Rhum, les Français redécouvrent tous les quatre ans le monde de la voile, ses bateaux incroyables, ses skippers et son lot d'émotions, de valeurs et de défis. Au fil des années, cette course en solitaire est devenue légendaire par ses exploits humains, ses records et ses drames.

Créée en 1978 pour narguer les Anglais, la Route du Rhum est devenue une course pour marins solitaires défiant l'Atlantique. La disparition d'Alain Colas, le chavirage du maxi catamaran Royale, la victoire de Florence Arthaud, celle de Mike Birch à 98 secondes de son concurrent, ou encore le doublé de Laurent Bourgnon et la victoire inespérée de Loïck Peyron, ont jalonné pendant quarante ans l'histoire de cette célèbre course, qui part depuis toujours de Saint-Malo pour rallier la ville de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).