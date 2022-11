Route du Rhum : François Gabart laisse au large la polémique sur la conformité de son bateau

À un peu plus de 24 heures du départ de la Route du Rhum, le trimaran de François Gabart fait toujours autant polémique, malgré une décision de justice en sa faveur. Le skippeur prendra bien les voiles dimanche mais l'ambiance reste lourde avec certains de ses concurrents.

Le sourire malgré tout. François Gabart, 39 ans, l’assure à longueur d’interview : pour sa 3ème route du Rhum, qui débute dimanche 6 novembre, le plaisir est intact, même s’il se sait au centre de toutes les attentions. Malgré la polémique, malgré un procès, sa place est bien ici. "Ce trimaran a sa place sur cette Route du Rhum et il le mérite", défend le skippeur, qui a obtenu gain de cause devant la justice en juillet dernier dans le conflit l'opposant à la classe Ultim sur la conformité de son maxi-trimaran, le "SVR-Lazartigue".

"Derrière ce bateau, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui travaillent depuis des années, qui ont mis beaucoup d'énergie. Ces personnes-là, elles méritent aussi de voir leur travail se concrétiser", poursuit François Gabart. Contrairement aux années précédentes, les moments de complicité entre les marins de cette classe Ultim ont disparu, reste à donner le change. "On a tous une responsabilité justement pour que cela se passe bien. Nous, les marins, les skippeurs, les sponsors et vous, les journalistes."

Mais la fracture est bien là. Et en fonction de l’ordre d’arrivée à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, l’ambiance ne sera pas la même confirme un autre skipper, Charles Caudrelier : "Je serais moins heureux si François gagnait. Cela sera plus difficile pour moi à accepter, mais maintenant je sais très bien qui gagnera parce qu'il navigue bien et que j'ai beaucoup de respect pour lui." Ambiance sur l’eau, ambiance à terre, cette Route du Rhum est décidément hors norme.