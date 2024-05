Toulouse en finale, Swiatek et Rublev couronnés à Madrid, le PSG titré en Coupe de France, Norris ouvre son compteur... Le récap sport du week-end

Devoir de mémoire pour honorer les victimes de la catastrophe de Furiani oblige, le programme de Ligue 1 était moins important ce week-end. Cela n'a, en revanche, pas empêché une actualité sportive encore dense. Vous n'avez pas suivi les résultats ? Franceinfo: sport vous résume l'actualité sportive de ces derniers jours.

Champions Cup : Toulouse de retour en finale

Le Stade toulousain peut croire en sa sixième étoile. Au terme d'un nouveau festival offensif à domicile, les hommes d'Ugo Mola sont venus à bout des Harlequins en demi-finales de Champions Cup (38-26). En tête grâce à une excellente première période durant laquelle ils ont trouvé cinq fois l'en-but, les Rouge et Noir ont tenu leur avantage malgré le retour des Anglais, revenus à cinq points à un quart d'heure de la fin.

1/2 finale : le résumé de Stade Toulousain vs Harlequins . (.)

Il faut dire qu'ils ont été bien aidés par le carton jaune adressé à Jack Walker pour un geste dangereux sur Antoine Dupont, auteur auparavant d'un doublé. Ils retrouveront en finale les Irlandais du Leinster - tombeurs de Northampton samedi (20-17) - à Londres, le 25 mai prochain au Tottenham Hotspur Stadium.

Iga Swiatek et Andrey Rublev : nouveaux patrons à Madrid

Pour leur premier duel de la saison, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka ont gratifié le public madrilène d'un véritable chef-d’œuvre samedi soir (7-5, 4-6, 7-6 [9-7]). Remportée par la Polonaise, cette finale a été le théâtre d'un âpre duel, à trois semaines de Roland-Garros. En 3h11 de jeu, les deux meilleures joueuses du monde ont offert un final haletant. A un set partout notamment, lorsque ces dernières ont encore élevé leur niveau de jeu, refusant la défaite à tout prix, à l'image d'Iga Swiatek, qui a effacé quatre balles de matchs avant de s'écrouler au sol, émue par son succès, le premier à Madrid.

Chez leurs homologues masculins, c'est Andrey Rublev qui s'est adjugé le trophée face à Félix Auger-Aliassime, au terme d'une finale inégale (4-6, 7-5, 7-5). D'abord d'un niveau assez pauvre, la rencontre est peu à peu montée en intensité après le gain du premier set par le Canadien. Andrey Rublev s'est ensuite réveillé, pour hausser son niveau de jeu et finalement s'imposer en 2h49. Longtemps sauvé par son excellent service, "FAA" a finalement été trahi par ce dernier, en commettant une double faute sur la balle de match décisive. C'est le deuxième Master 1000 du Russe, après sa victoire à Monte-Carlo l'an dernier.

Vainqueur à Miami, Lando Norris décroche sa première victoire

La Formule 1 s'est fait une place au soleil de Floride, le temps d'un week-end, et Lando Norris a brillé de mille feux. Seulement battu par un problème moteur cette saison, Max Verstappen a cette fois-ci dû s'incliner face au Britannique. A 24 ans, ce dernier a décroché son premier succès dans la catégorie reine et offert à son écurie sa première victoire depuis Monza 2021. Dans son entreprise, il aura bénéficié d'une boulette de la direction de course et de la safety car, placée par erreur devant le Néerlandais au lieu du pilote McLaren.

Derrière lui, le champion du monde place sa Red Bull sur la seconde marche du podium, sans avoir pu rivaliser avec lui, devant Charles Leclerc (Ferrari). Après avoir échoué aux portes des points lors de la course sprint, les Alpine ont enfin ouvert leur compteur. Esteban Ocon, en finissant 10e, a décroché le premier point de l'écurie cette saison. Une petite victoire pour une équipe en perdition depuis le début de l'année.

Le Paris Saint-Germain sacré dans la douleur en Coupe de France

En France, un autre titre féminin se jouait : la Coupe de France. La finale très disputée entre le Paris Saint-Germain et le FC Fleury 91 samedi, a finalement offert un titre aux Parisiennes, qui se sont imposées 1-0 et ont ainsi décroché leur quatrième trophée national. Face à des Floriacumoises très regroupées, les joueuses de Jocelyn Prêcheur ont attendu la 74e minute et un centre-tir chanceux de Lieke Martens pour enfin concrétiser leur domination stérile.

Entre-temps, le PSG avait été réduit à dix à la 66e minute à la suite de l'expulsion de la jeune Thiniba Samoura. Fleury, qui disputait la première finale de son histoire, a été à la hauteur de l'événement comme il l'avait été en demi-finales face à l'ogre lyonnais (0-0, 5 t.a.b. à 4), mais sans déjouer les pronostics. Les deux équipes pourraient s'affronter de nouveau en finale de playoffs de la D1 Arkema puisque le PSG affrontera le Paris FC dans une première demi-finale, quand Fleury, bien parti pour assurer sa quatrième place qualificative pour le tournoi, pourrait retrouver Lyon.

Finale : le résumé de PSG - FC Fleury 91 . (.)

Le bon week-end de l'équipe de France féminine de gymnastique

Week-end très positif pour l'équipe de France féminine de gymnastique. À l'occasion des championnats d'Europe de Rimini en Italie, le collectif tricolore a empoché la bagatelle de quatre médailles, dont une en or. Un bilan encourageant, à deux mois et demi des Jeux olympiques de Paris 2024. Au saut de cheval, Caroline Devillard a conservé son titre, pour décrocher son troisième titre dans la discipline après celui obtenu en 2017 et en 2023. Toujours au saut de cheval, Ming Gherardi van Eijken, 16 ans, a décroché une belle médaille de bronze.

Même métal pour Marine Boyer. À 24 ans, celle qui va disputer ses troisièmes Jeux, s'est rassurée dans l'optique de l'échéance olympique, où elle vise une médaille. Enfin, les Bleues ont conclu en beauté le week-end, en glanant la médaille de bronze dans le concours général par équipes. Le collectif composé de Coline Devillard, Marine Boyer, Lorette Charpy, Morgane Osyssek et Ming Gherardi van Eijken a été devancé par l'Italie et la Grande-Bretagne. "Au vu de la préparation, je suis très contente de ce qu'on a fait, a témoigné la capitaine, Marine Boyer. Au niveau du collectif, ça va nous aider à avancer."