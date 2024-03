F1 : Carlos Sainz et Ferrari triomphent au Grand Prix d'Australie, Max Verstappen contraint à l'abandon

Coup d'arrêt à l'hégémonie de Max Verstappen ! L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) a remporté devant son équipier monégasque Charles Leclerc le Grand Prix d'Australie en Formule 1, dimanche sur le tracé de l'Albert Park de Melbourne. Le Britannique Lando Norris (McLaren) complète le podium, tandis que le triple champion du monde en titre Max Verstappen, leader au championnat, a dû abandonner en début de course à cause d'un problème mécanique sur sa Red Bull.

Un abandon qui l'empêche de signer une dixième victoire consécutive en Grand Prix et d'égaler ainsi son propre record : pour la première fois depuis l'Australie en 2022, le leader du championnat du monde a dû abandonner un GP, en raison d'un problème de frein sur sa RB20. Verstappen s'était pourtant élancé en tête, après avoir signé sa 35e pole en F1 samedi, lors des qualifications.

Charles Leclerc à quatre points de Max Verstappen

Le champion sortant s'est fait doubler par Sainz dès le deuxième tour, avant de signaler à son équipe quelques instants plus tard que "de la fumée bleue" se dégageait de sa monoplace. "Dès que les feux se sont éteints, le frein droit s'est bloqué, si bien que la voiture était difficile à piloter dès le départ", a ensuite expliqué "Mad Max". Le Néerlandais reste certes en tête du championnat, mais Charles Leclerc passe au deuxième rang et ne compte plus que quatre unités de retard sur le leader (51 points contre 47).

Comme à Singapour en septembre dernier - où il avait mis fin à cette première série de 10 victoires d'affilée de Verstappen - Carlos Sainz, à peine remis de son opération de l'appendice il y a 15 jours, n'a pas tremblé et remporte ainsi en Australie sa 3e victoire en F1, après Singapour en 2023 et Silverstone en 2022. "C'était une très bonne course, physiquement ce n'était pas le plus facile mais j'étais en grande partie seul, donc j'ai pu gérer le rythme, gérer les pneus", a réagi à l'arrivée l'Espagnol, vainqueur devant Charles Leclerc.

Les Français Gasly et Ocon encore hors du top 10

Le duo offre à Ferrari son premier doublé depuis le GP de Bahreïn en 2022. "Cela fait du bien, surtout pour l'équipe", a salué le Monégasque, qui termine devant le Britannique Lando Norris, 3e au volant de sa McLaren. Loin derrière, le septuple champion du monde Lewis Hamilton - attendu l'an prochain chez Ferrari à la place de Sainz - a dû lui aussi abandonner à cause d'un problème de moteur. Chez Alpine, les pilotes français ont échoué hors du top 10, synonyme de points : Pierre Gasly termine 13e après avoir écopé de cinq secondes de pénalité, Esteban Ocon 16e.