Champions Cup : Toulouse rejoint le Leinster en finale après son succès sur les Harlequins au terme d’un festival offensif

Trois ans après, Toulouse retrouve le goût d’une finale européenne. Victorieux à domicile en demi-finales de Champions Cup (38-26) face aux Harlequins, dimanche 5 mai, les Haut-garonnais affronteront à nouveau leurs meilleurs ennemis du Leinster, à Londres, le 25 mai, pour rêver d’une sixième étoile européenne. Cette équipe irlandaise a, ces deux dernières saisons, vaincu les Toulousains à chaque fois en demi-finale, avant de s'incliner face aux Rochelais en finale.

1/2 finale : Antoine Dupont enfonce le clou ! Les Toulousains sont inarrêtables et Antoine Dupont s'offre un doublé en l'espace de deux minutes pour enfoncer les Harlequins. L'international français a profité d'un énorme travail de Mauvaka. Toulouse mène 31 à 12 !

Le quart de finale entre l’Union Bordeaux-Bègles et les Harlequins avait déjà donné lieu à un sacré feu d’artifice offensif. Le début de rencontre entre Toulousains et Londoniens s'est lancé sur les mêmes bases. Les deux équipes se sont échangé les essais, Marcus Smith répondant d’abord au premier essai de Matthis Lebel (5-7, 13e). Dans la foulée ou presque, Français et Anglais ont marqué sur maul, par Peato Mauvaka et Will Evans, pour remettre tout le monde a égalité au jeu des buteurs (12-12).

Plein de filouteries, Thibaud Flament a immédiatement volé un ballon dans les cinq mètres anglais pour finir dans l'en-but et conclure 25 premières minutes à couper le souffle (17-12, 26e).

1/2 finale : Matthis Lebel inscrit le premier essai ! Les Toulousains frappent d'entrée avec un essai de Matthis Lebel dès la 4e minute de jeu à la suite d'un joli mouvement collectif initié par un contre sur une touche. Sur un service parfait de Romain Ntamack, le joueur du XV de France débloque le compteur.

Après un début de rencontre aussi élevé, il fallait bien que l'une des deux équipes connaisse une baisse des régimes. Pour le plus grand bonheur d'un Stadium qui avait viré aux couleurs de l'ovalie le temps d'un après-midi, Antoine Dupont y est allé de son doublé, inscrit en quatre minutes, pour mettre les siens sur les rails du succès (31-12, 36e). Deux réalisations qui portent le sceau de son soutien permanent, au relais de deux belles actions individuelles de Paul Costes et Peato Mauvaka, très en jambes durant 50 minutes.

Un retour des vestiaires balbutiant

A 40 minutes de disputer une huitième finale européenne dans leur histoire, les Toulousains ont largement levé le pied après la pause, au contraire des Harlequins. Dans le sillage d'une ligne de trois-quarts ambitieuse et très joueuse, les visiteurs ont pu se servir de la baisse de régime adverse pour revenir à cinq petits points, grâce à des essais de Cadan Murley et Tyrone Green (52e).

Dans cette phase plus compliquée, où ils ont su "faire le dos rond" dixit Romain Ntamack, les Toulousains ont notamment pu compter sur l'abattage colossal du troisième ligne international François Cros, auteur d'un total de 20 plaquages et élu homme du match.

1/2 finale : Juan Cruz Mallia creuse l'écart ! Sanction immédiate pour les Harlequins ! Quelques secondes après le carton jaune reçu par Jack Walker, Juan Cruz Mallia vient punir les largesses défensives des Anglais au terme d'une superbe action collective. Thomas Ramos transforme l'essai et Toulouse prend douze points d'avance.

Un carton jaune évitable pris par le talonneur Jack Walker pour un déblayage illicite sur Dupont (67e) et des pénalités bêtement concédées de la part des Harlequins offraient même la possibilité aux Rouge et Noir d'inscrire un nouvel essai, par l'intermédiaire de celui qui aime briller en coupe d'Europe, Juan Cruz Mallia (38-26, 67e).

Les regards pouvaient déjà se tourner vers le Leinster, véritable bête noire des hommes d'Ugo Mola. Balayés deux ans de suite en demi-finale par les Irlandais (40-17 en 2022 et 41-22 en 2023), les futurs finalistes savent d'ores et déjà à quoi s'attendre. Quand Ugo Mola a évoqué un match "face à notre Nemesis, à notre ogre (sic)", François Cros a déjà prévenu : "Il faudra faire un match plein si on veut l'emporter". Sous-entendu, les trous d'air comme aujourd'hui ne pardonneront plus, dans une finale qui mettra les deux équipes les plus titrées dans cette compétition, avec un cumul de neuf sacres.