Open d'Australie : pourquoi Alizé Cornet a une chance unique d'aller en demi-finale d'un Grand Chelem

A 32 ans, la Niçoise est dans une forme étincelante et va affronter une adversaire à sa portée, mercredi à Melbourne, pour son premier quart de finale en Grand Chelem.

(MARTIN KEEP / AFP)

Elle a surpris tout son monde. Alizé Cornet atteint le sommet de sa carrière à l'Open d'Australie. Quart de finaliste pour la première fois dans un tournoi du Grand Chelem, elle affronte, dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 janvier, la surprenante Américaine Danielle Collins, 30e mondiale. La Niçoise aura fort à faire face à une adversaire au parcours atypique, mais elle a plusieurs raisons d'y croire.

Parce qu'Alizé Cornet est dans la forme de sa vie

La 63e participation a été la bonne. Pour son 60e tournoi du Grand Chelem d'affilée, Alizé Cornet atteint pour la première fois les quarts de finale d'un Majeur. Professionnelle depuis 2006, la Niçoise, titrée neuf fois sur le circuit WTA, a dû attendre 16 ans pour y parvenir. Mais elle est allée le chercher avec la manière, jouant l'un des meilleurs tennis de sa carrière.

Alizé Cornet a réalisé une belle performance en battant la numéro 3 mondiale Garbine Muguruza, jeudi 20 janvier. (RECEP SAKAR / ANADOLU AGENCY / AFP)

Il y a d'abord eu la formalité Viktoriya Tomova au premier tour (6-3, 6-3). Puis tout s'est enchaîné. Sa performance face à la numéro trois mondiale Garbine Muguruza (6-3, 6-3) en a dit long sur la forme d'Alizé Cornet. Au troisième tour, elle a barré la route à Tamara Zidansek (4-6, 6-4, 6-2), demi-finaliste à Roland-Garros l'été dernier et enfin à Simona Halep (6-4, 3-6, 6-4), deux fois victorieuse d'un titre du Grand Chelem.

.@alizecornet dans cet OA:

▫️ 1/32: Victoire éclatante face à #Muguruza [3] 6/3 6/3

▫️ 1/16: Remontada face à #Zidansek [29] après avoir été menée 6/4 4/1

▫️ 1/8: Victoire face à #Halep [14] en 3 sets après avoir eu une balle de 6/4 4/1 et raté deux balles de match à 6/4 3/6 5/3 pic.twitter.com/6R1hrZS9pF — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 24, 2022

Parce que son adversaire est à sa portée

Agée de 28 ans, Danielle Collins n'a rien d'une montagne qu'il sera difficile de renverser. Certes, elle est mieux classée qu'Alizé Cornet (30e contre 61e), mais son parcours à Melbourne cette année n'impressionne pas autant que celui de la Française. Le seul "gros" match de l'Américaine a eu lieu en huitième de finale face à la tête de série numéro 19, la Belge Elise Mertens, battue en trois manches (4-6, 6-4, 6-4).

Danielle Collins après sa victoire contre Elise Mertens, en huitièmes de finale de l'Open d'Australie, le 24 janvier 2022, à Melbourne. (PAUL CROCK / AFP)

De plus, Collins n'a "que" six ans d'ancienneté sur le circuit WTA (avec trois tournois remportés). Cependant, en peu de temps, l'Américaine a franchi bien des paliers : une demi-finale à l'Open d'Australie en 2019 et un quart de finale à Roland-Garros en 2020. Cornet aura donc fort à faire, mais en ce début d'année rien ne semble impossible pour la Française.

Parce qu'Alizé Cornet semble libérée

Et si c'était ça, le secret ? Le bonheur de jouer, la joie de se surprendre dans ses performances. Plus posée, bien dans sa tête, Alizé Cornet s'adapte au jeu de ses adversaires et les fait craquer depuis le début du tournoi.

Et si c'était aussi dû à une certaine forme de liberté ? La trentenaire a laissé entendre que cette saison serait [peut-être] sa dernière en tant que joueuse de haut niveau.

ELLE L’A FAIT !!!!! @alizecornet est en quarts de finale d’un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière #AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/57XHovdhzw — FFT (@FFTennis) January 24, 2022

Bref, la Niçoise semble être sur un petit nuage. Forte de plusieurs retours fantastiques, notamment face à Zidansek au troisième tour, les problèmes de concentration et de confiance des saisons passées semblent loin pour l'ancienne numéro onze mondiale (en 2009). Ce premier quart de finale dans un Majeur peut être une libération de plus.

Parce que les deux joueuses ne se sont jamais affrontées

Collins et Cornet se trouvent face à une inconnue : jamais elles ne se sont affrontées. Il n'y a donc aucun ascendant psychologique qui pourrait prévaloir. Alizé Cornet face à Simona Halep, le 24 janvier 2022, à l'Open d'Australie. (PAUL CROCK / AFP)

Les deux quarts de finaliste ont un jeu assez similaire : deux droitières au revers à deux mains, dotées de bonnes facultés motrices. Ajoutez à cela de bonnes qualités au filet pour ces deux joueuses de double, et vous aurez un match des plus indécis sur la Rod Laver Arena de Melbourne. Et donc une vraie possibilité de victoire pour Alizé Cornet.