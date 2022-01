Open d'Australie : Alizé Cornet crée l'exploit et se qualifie pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d'un Grand Chelem

Les genoux à terre, une très grande émotion, puis les larmes qui coulent abondamment de retour sur son banc. Alizé Cornet vient de réaliser un fantastique exploit, lundi 24 janvier, en sortant la Roumaine Simona Halep en huitièmes de finale de l'Open d'Australie (6-4, 3-6, 6-4). Elle se qualifie pour les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière à 32 ans alors qu'elle dispute son 63e Majeur, le 60e sans interruption depuis l'Open d'Australie 2007.

Dans la chaleur étouffante de Melbourne, la Niçoise a écrit une nouvelle page dans sa carrière, la plus belle sans aucun doute en sortant l'ancienne numéro un mondiale Simona Halep, déjà victorieuse de deux Majeurs (Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019). "Je ne réalise pas du tout pour l'instant, réagissait Cornet au micro d'Eurosport. Même à la fin, je me suis mise à genoux car c'était la fin du match. C'était très confus. J'ai pleuré de soulagement car ce match était un calvaire."

"Mes petits démons sont repassés par la tête"

La Tricolore a conclu la partie sur son service après 2h35 de jeu mais aurait pu la plier avant. Deux balles de match au jeu précédent sauvées par Halep (15e mondiale) et surtout une domination totale dans la première moitié du match. Alizé Cornet a notamment manqué deux balles de break pour mener 6-4, 4-1, service à suivre dans le deuxième set. La Roumaine a alors enchaîné au total six jeux pour mener 4-6, 6-3, 1-0. "Mes petits démons sont repassés par la tête, assurait la 61e au classement WTA. Je me suis convaincue que j’allais le faire et je l’ai fait, c’est magique ! Je n’ai pas de mots."

Mais Simona Halep, perclus de crampes en fin de rencontre, a fini par craquer et Alizé Cornet continue sa route magnifique. Elle jouera son premier quart de finale de Grand chelem en carrière face à l'Américaine Danielle Collins, 31e mondiale, qui a éliminé la Belge Elise Mertens (4-6, 6-4, 6-4). "Quel combat acharné, je n'en reviens pas d’en être sortie. Mentalement, j’ai réussi à rester dedans, à m’accrocher. Cela fait 13 ans que j’attendais ce premier quart de finale."

Avec Cornet et Monfils, aussi qualifié en quarts de finale, le tennis français se porte à merveille en ce début d'année 2022.