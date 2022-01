Open d'Australie: Alizé Cornet héroïque pour se qualifier en huitièmes

"C'était de la survie! La chaleur de Melbourne ne m'avait pas manqué", a-t-elle lancé, radieuse après sa victoire décrochée samedi 22 janvier, lors du 3e tour de l'Open d'Australie, et le jour de ses 32 ans. Elle tentera d'atteindre les quarts de finale lundi en affrontant la Roumaine Simona Halep (15e).

La Française avait créé la surprise au 2e tour en dominant nettement l'Espagnole Garbine Muguruza (6-3, 6-3), mais elle a éprouvé de grandes difficultés à confirmer. "Je ne trouvais pas de solution au 1er set, mais j'ai continué de me battre et c'est magique d'avoir gagné", a-t-elle reconnu.

