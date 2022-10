Apnée : après un record du monde à 120 mètres, le Marseillais Arnaud Jerald remet son titre en jeu aux championnats du monde

Il y a 46 ans, Jacques Mayol était le premier homme à descendre à 100 mètres sous la surface de l'eau. Le 9 août 2022, Arnaud Jerald a atteint une autre marque symbolique : 120 mètres dans les eaux des Bahamas. Il a battu le record du monde en poids constant avec bipalme, c'est-à-dire qu'il est descendu à la seule force de ses jambes. À partir de lundi 3 octobre, le Marseillais participe aux championnats du monde d'apnée organisés en Turquie.

>> L'étoile du jour : le Marseillais Arnaud Jerald, recordman du monde d'apnée

Arnaud Jerald a déjà battu sept records du monde. Sa plongée à 120 mètres a duré 3 minutes et 34 secondes. "On ne pensait pas que c'était possible parce que c'est une discipline très physique, où il faut avoir beaucoup d'expérience et des cuisses", explique l'apnéiste. À cette profondeur, les poumons ont la taille d'une orange et le rythme cardiaque ne dépasse pas les 30 pulsations par minute. "On est comprimé, mais ce n'est pas désagréable, raconte Arnaud Jerald. Il n'y a aucune sensation de douleur, d'oppression ou d'envie de respirer. En fait, c'est ça qui me permet de continuer à avancer."

Repousser les limites du possible

Arnaud Jerald a découvert la plongée enfant avec son père dans les Calanques de Marseille. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs apnéistes au monde sans savoir quelle est la limite supportable. "Quand on rajoute trois, quatre, cinq mètres, les profondeurs ne sont plus du tout pareil, commente le Marseillais. D'une profondeur à l'autre, c'est très compliqué d'imaginer ce qu'il y a plus bas, ce n'est plus du tout le même environnement. C'est le jour et la nuit."

Pour ces championnats du monde, Arnaud Jerald vise un deuxième titre, avant de penser à battre de nouveaux records. Il avait déjà été sacré aux mondiaux de Kas en Turquie, en 2021.