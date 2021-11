Neymar blessé, deux podiums français en biathlon, Frank Williams disparaît... Ce qu'il ne fallait absolument pas rater ce week-end

Ce week-end, pas de victoire française sur les All Blacks en rugby pour cannibaliser la Une des journaux mais la reprise de la saison de biathlon pourrait animer vos discussions à la machine à café. On vous résume les événements du week-end pour briller auprès de vos collègues, vos amis ou votre famille.

Sergio Ramos sur le terrain pour la première fois depuis sa signature, les supporters parisiens salivaient déjà à l'idée de retrouver leur équipe garnie de presque toutes ses stars. C'était sans compter sur la nouvelle blessure de Neymar. Un événement récurrent, aussi saisonnier qu'une nouvelle vague de Covid-19 à l'automne. Le Brésilien s'est violemment tordu la cheville gauche en posant le pied sur celui d'Yvann Maçon, dimanche, lors de la victoire du PSG à Saint-Etienne.

"Ney" a quitté la pelouse immédiatement puis le stade Geoffroy-Guichard en béquilles, une attelle posée sur sa cheville endolorie. Contrairement à ses précédentes grosses blessures, le Brésilien a encore le temps de se guérir avant l'arrivée des beaux jours et des huitièmes de Ligue des champions en février.

Un dimanche meilleur que le samedi. On ne parle pas de votre week-end - quoique- mais bien de celui des biathlètes français. La saison reprenait samedi en Suède, à Östersund. De quoi déjeuner devant la télévision sans culpabiliser. Sur l'épreuve de l'individuel, les Bleus n'avaient pas réglé leur carabine. Chez les femmes, Anaïs Bescond a réalisé la meilleure performance avec...quatre fautes et une 28e place. Chez les hommes, Emilien Jacquelin a fait pas moins de six fautes (35e) mais Simon Desthieux a, lui, été très adroit (2 fautes) pour s'offrir la 3e place.

Dimanche, presque tous les Français avaient réglé la mire. Anaïs Chevalier-Bouchet a pris une jolie 2e place, pas loin devant Justine Braisaz-Bouchet (6e). Les hommes aussi ont réussi un beau tir groupé : Emilien Jacquelin (4e), Simon Desthieux (5e) et Fabien Claude (6e). Desthieux trône, par ailleurs, en haut du classement général après deux étapes pour la première fois de sa carrière, à égalité avec le Norvégien Johannes Boe.

La Formule 1 faisait relâche ce week-end mais a tout de même été tristement au cœur de l'actualité. Dimanche, dans l'après-midi, l'équipe Williams a annoncé le décès de son fondateur Sir Frank Williams à l'âge de 79 ans. Le Britannique avait créé l'écurie du même nom dans les années 1970.

Sir Frank Williams was one of the kindest people I had the pleasure of meeting in this sport. What he achieved is something truly special. Until his last days I know he remained a racer and a fighter at heart. His legacy will live on forever. pic.twitter.com/NDIwIvzZCl