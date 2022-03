Mondiaux de patinage artistique : le couple ukrainien ovationné par le public montpelliérain

Les mondiaux de patinage artistique à Montpellier ont été marqués par deux temps forts vendredi 25 mars : d’abord l’entrée en lice des médaillés d’or aux JO de Pékin le mois dernier, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui ont pris la tête du programme rythmique de danse sur glace avec au passage leur meilleur score de la saison.

Plus tôt, un moment poignant vécue par la salle avec la prestation du couple ukrainien Oleksandra Nazarova et Maksym Nikitin. Les deux patineurs ne savaient pas il y a quelques jours encore s’ils pourraient participer à ces championnats du monde, bloqués dans leur pays en guerre.

Une chanson aux paroles glaçantes et des habits aux couleurs de l'Ukraine

Le temps s'est ainsi suspendu quand Oleksandra Nazarova et Maksym Nikitin ont démarré leur danse. Elle en bleu, lui en jaune, ils ont changé au dernier moment pour ces Mondiaux leur musique pour choisir une chanson de l'Ukrainienne Jamala, avec des paroles glaçantes : "Quand les étrangers viennent, ils viennent chez toi, ils vous tuent tous."

Quand la guerre a commencé, Oleksandra Nazarova et Maksym Nikitin se trouvaient à Kharkiv, dans l'Est du pays. Ils ont mis plus d'une semaine pour venir en France, aussi être là est déja une victoire pour Oleksandra Nazarova.

"En venant ici, on essaie d'aider notre pays comme on le peut : parler de la situation et juste patiner pour épauler les Ukrainiens et nos proches." Oleksandra Nazarova à franceinfo

Après leur danse, ils ont reçu une ovation du public, beaucoup de spectateurs brandissant des pancartes aux couleurs de l'Ukraine. Maksym Nikitin, ému, a salué ce soutien. Il a justifié aussi que les sportifs russes ne soient pas là : "Habituellement, indique-t-il, on dit que le sport ne doit pas être politique, mais ce n'est plus le cas. Ce n'est même plus de la politique : il s'agit de nos vies."

Une prestation qui a ému Gabriella Papadakis, qui entrait en lice quelques minutes après. La Française a aidé le couple à venir en France. "Le fait qu'ils soient là sans entraînement et sans rien, c'est magnifique, souligne la patineuse. Ils l'ont fait pour leur pays et ça m'a beaucoup plu." Après cette compétition, les deux Ukrainiens ne savent toujours pas ce qu'ils feront.