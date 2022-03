Mondiaux de patinage artistique : quatre choses à savoir sur la compétition qui débute mercredi à Montpellier

Dix ans après ceux de Nice, les championnats du monde de patinage artistique sont de retour en France. À partir du mercredi 23 mars, et pour cinq jours, Montpellier sera le centre du monde pour tous les passionnés de glisse. Si le couple Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sera au centre de toutes les attentions après sa médaille d'or olympique, d'autres (jeunes) Français seront sur le pont. En l'absence des Russes, Biélorusses et Chinois notamment, ces Mondiaux s'annoncent plus ouverts que jamais.

Le jour d'après pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron

Même les personnes les plus éloignées du sport et du patinage artistique connaissent maintenant leur nom. Lors des Jeux olympiques de Pékin, en février dernier, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont conquis le public en même temps que l'or olympique en danse sur glace. Dans son épreuve de prédilection, le couple originaire du Puy-de-Dôme avait surclassé tout le monde, après une précédente olympiade traumatisante et perdue d'un fil.

De retour en France, auréolés de leur premier titre de champion olympique, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont pu constater que leur cote de popularité avait largement grimpé. Samedi, lors de l'épreuve de danse sur glace, ils auront l'occasion de s'en apercevoir avec le public montpelliérain.

Les Mondiaux sont de retour en France

Il y avait déjà eu le Vélodrome d'hiver (1936, 1949, 1952, 1958) et Paris-Bercy à Paris, Lyon et son Palais des sports (1971) ou encore Nice et son Acropolis (2000 et 2012). Pour leur huitième passage en France, les Championnats du monde de patinage artistique feront donc étape à la Sud de France Arena de Montpellier. Enceinte moderne et multimodale, la salle construire en 2010 est la deuxième salle multifonctions de France et peut accueillir jusqu'à 10 400 personnes dans une configuration faite pour les sports. Elle vibre régulièrement pour les matches de Ligue des champions de handball du MHB.

Les Championnats du Monde de Patinage Artistique commencent aujourd'hui à #Montpellier !

Rendez-vous à @SDFArena_Mtp jusqu'au 27 mars pour suivre la compétition ⛸

Retrouvez toutes les informations https://t.co/mQ7At0HIbu pic.twitter.com/6luysN1h3J — Montpellier3m (@Montpellier3m) March 21, 2022

De nombreuses absences à signaler

Sur la glace montpelliéraine, Guillaume Cizeron et Gabriella Papadais seront les seuls médaillés d'or des derniers Jeux de Pékin. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les sanctions sportives se multiplient à l'égard des sportifs russes et biélorusses. Le patinage artistique ne déroge pas à la règle. À la suite d'une décision de l'International skating union (ISU), 18 patineurs russes, dont cinq médaillés aux JO le mois dernier, manqueront à l'appel dans le sud de la France.

En plus de ces absences diplomatiques, le champion olympique américain Nathan Chen ratera également ces championnats du Monde, sur forfait. De même que le couple champion olympique chinois Sui Wenjing et Han Cong.

Outre Papadakis et Cizeron, d'autres Français seront sur le pont

Après avoir découvert les Jeux olympiques à Pékin, Adam Siao Him Fa s'apprête également à découvrir les Championnats du monde. À 21 ans, le Bordelais n'a connu les Mondiaux que chez les juniors. Dans la cour des grands, il reste sur quatre médailles d'argent lors des championnats de France et une 14e place aux Jeux olympiques. Lui aussi était présent dans le Top 15 des dernières olympiades (12e), Kévin Aymoz va également s'élancer dans la catégorie masculine. Champion de France à cinq reprises depuis 2017, il s'était classé aux 11e et 9e places lors des deux derniers Championnats du monde.

Voici la liste de nos athlètes pour les Championnats du Monde de patinage artistique 2022

Danse sur glace :

Gabriella Papadakis & Guillaume Cizeron

Dames :

Léa Serna

Messieurs :

Kevin Aymoz / Adam Siao Him Fa

Couples :

Camille Kovalev & Pavel Kovalev #worlds2022 pic.twitter.com/ECd2dNRRrp — FFSG (@ffsportsdeglace) February 17, 2022

Chez les femmes, Léa Serna sera la seule représentante tricolore et s'avance revancharde dans l'Hérault. Alors qu'elle avait fait des JO son grand objectif, la patineuse n'était pas parvenue à se qualifier. Récemment sacrée championne du France, elle s'apprête également à découvrir les Championnats du monde.

Enfin, le couple Camille et Pavel Kovalev sera également de la partie après sa victoire aux derniers Championnats de France.