Top 14 : Toulouse pour retrouver la tête, bataille pour le Top 6, les promus peuvent rêver… Les enjeux du Boxing Day

Le Top 14 retrouve les joies de son Boxing Day entre Noël et le Nouvel An en cette fin 2021. Huit des quatorze équipes du championnat sont sur le pont dimanche 26 et lundi 27 décembre, avec de l’enjeu à tous les étages, mais aussi la menace du Covid-19.

Le Covid bouleverse plusieurs rencontres

Comme le reste du sport professionnel dans le monde, le rugby français n’échappe pas à la cinquième vague de Covid, portée par le variant Omicron. Dans la semaine, l’Union Bordeaux-Bègles a annoncé plusieurs cas positifs dans son effectif, après une batterie de tests réalisée par précaution. Parmi les touchés, Matthieu Jalibert, qui a partagé la nouvelle sur son compte Instagram. Face à tous ces cas, la rencontre face à Toulon lundi soir a été reportée.

Après l’UBB, le Racing 92 a été touché à son tour par de nombreux cas recensés jeudi 23 décembre. Le club francilien avait stoppé ses entraînements dès le mercredi 22 décembre, pour tenter de contenir la propagation du virus. Le match contre la Section Paloise lundi soir a lui aussi été reporté. Samedi 25 décembre, la LNR a également annoncé le report de Brive-Clermont, des cas de Covid ayant été détectés dans les rangs Clermontois.

Toulouse pour reprendre le fauteuil de leader

Trois semaines après avoir abandonné la première place du Top 14 à l’Union Bordaux-Bègles, en tombant sur leur pelouse, le Stade Toulousain part en reconquête. A Ernest-Wallon, les hommes d’Ugo Mola reçoivent le Stade Français dimanche 26 décembre (21h05) avec l’objectif de repasser devant leurs voisins bordelais. Portés par un Antoine Dupont au sommet de son art, récemment élu meilleur joueur du monde, et qui vient de prolonger jusqu’en 2027 avec son club, les Toulousains apparaissent favoris face à des Parisiens bloqués à la 10e place et qui attendent toujours de lancer leur saison.

Shoot for the moon

Un GRAND merci tous, et surtout aux staffs et mes coéquipiers de @francerugby et @StadeToulousain Encore plein de belles choses à aller chercher ensemble pic.twitter.com/181ckfpVfs — Antoine Dupont (@Dupont9A) December 10, 2021

Lyon, La Rochelle et Castres veulent s’installer dans le top 6

Derrière les machines bordelaises et toulousaines qui carburent à plein régime depuis le début de saison, et Montpellier, confortable troisième, quatre équipes se disputent les trois places restantes dans le top 6. Lyon, actuel 4e, se déplace sur la pelouse de La Rochelle, 5e à un point. Les Maritimes vont chercher à se relancer après une défaite frustrante au Stade Français lors de la dernière journée (25-20), avec l’objectif de dépasser leurs adversaires du jour. Mais les Lyonnais ont fait le plein de confiance après leur écrasante victoire contre Brive (41-0).

Derrière eux, les Castrais, 6e à égalité de points avec Clermont, veulent aussi se mêler à la bataille. Le CO ouvre le bal de la journée dimanche à 16 heures, sur le terrain de Perpignan, lanterne rouge. Les Auvergnats, en revanche, ont vu leur déplacement pour le derby à Brive reporté à cause du Covid.

Les promus peuvent briller à domicile

Depuis le début de saison, Biarritz et Perpignan ne se lâchent pas en bas de tableau. Ils comptent le même nombre de points (18), de victoires (4), de défaites (8) et de points de bonus (2) après 12 journées. Pour ce Boxing Day, ils sont à nouveau sur la même longueur d'onde, puisque tous deux reçoivent leurs adversaires, Castres pour l'Usap, et Montpellier pour Biarritz. L'occasion d'aller chercher deux victoires à domicile et de continuer à se coller aux basques.