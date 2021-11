Top 14 : La Rochelle surfe, les promus reprennent de l’air, des fins de rencontres haletantes, Bastareaud blessé… Ce qu’il faut retenir des matchs de samedi

Le Top 14 a repris ses droits après trois semaines de pause automnale, samedi 27 novembre 2021, avec de l’indécision et du suspens au programme. Après trois fins de rencontres folles, Montpellier, Perpignan et Biarritz ont fini par l’emporter contre Castres, Clermont et le Stade Français. Tour d'horizon d'une 11e journée haletante.

Le fait : les promus Perpignan et Biarritz se rebellent

Ils n’avaient plus connu le goût de la victoire depuis le mois d’octobre. Les deux promus Perpignan et Biarritz sont allés chercher deux succès au forceps sur leur pelouse, contre Clermont (26-24) et le Stade Français (17-14) respectivement.

Les Biarrots ont mené presque toute la rencontre, malgré une frayeur à dix minutes du terme quand le Stade Français a inscrit son seul essai du match, repassant momentanément devant. Les joueurs de l’Usap, eux, ont subi toute la première période face à des Clermontois déchaînés, avant de finir en boulet de canon. Avec ces résultats, les deux clubs décrochent leur quatrième victoire de la saison, et quittent provisoirement les deux dernières places du classement.

La stat : 3 matchs se sont joués dans les 5 dernières minutes

A cinq minutes des sirènes, Clermont, Castres et le Stade Français étaient en position de décrocher trois précieuses victoires à l’extérieur. Puis un vent de folie a soufflé sur les pelouses du Top 14.

#TOP14 - J11

Quelle fin de multiplex Il valait mieux être bien vissé sur son siège ou son canapé devant sa tv... Le @BOPBweb, le @MHR_officiel et l'@usap_officiel ont joué avec les nerfs des supporters pic.twitter.com/UjRi6fudWq — TOP 14 Rugby (@top14rugby) November 27, 2021

Il a d’abord frappé à Biarritz, où Bastien Soury est allé aplatir le ballon dans l’en-but adverse à la 75e minute, alors que les Parisiens venaient de passer devant au score. Il a ensuite pris la direction de Perpignan, où Alan Brazo a profité d’une action vite jouée par son équipe pour inscrire l’essai de la victoire pour l’Usap contre les Jaunards (26-24), à la 79e minute. "On était venu à Perpignan pour faire quelque chose, mais les dix dernières minutes nous ont été fatales", regrettait avec amertume Sébastien Vahaamahina.

Au même moment, la folie s’est aussi emparée de Montpellier, où l’essai de Jan Serfontein a été accordé par le corps arbitral après visionnage de la vidéo, permettant aux hommes de Philippe Saint-André de l’emporter après une rude bataille face à Castres (25-24).

La bonne série : La Rochelle, cinq victoires sur les six derniers matchs

Tout va mieux pour La Rochelle. Après un début d’exercice délicat, les hommes de Ronan O'Gara semblent avoir définitivement lancé leur saison. Ils sont sur une série de cinq victoires sur les six derniers matchs, en comptant leur victoire tranquille contre Pau (36-8) ce samedi.

Les Rochelais n’ont jamais tremblé et livré un match plein, face à des Palois limités et dépassés par le rythme du match. Grâce à cette victoire bonifiée, ils confortent leur place dans le top 6, et grimpent même au quatrième rang.

La blessure : Mathieu Bastareaud sorti sur civière à Toulon

Mathieu Bastareaud imaginait sûrement retrouver Mayol dans d’autres conditions. Le capitaine du LOU, qui a porté le maillot des Varois entre 2011 et 2019, n’est pas resté plus de cinq minutes sur la pelouse samedi.

Sur une tentative de percée, il s’est effondré tout seul au milieu du terrain, criant de douleur en se tenant le genou droit. Après plusieurs minutes de flottement, il a été évacué sur civière, sous les applaudissements du public.