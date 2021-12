Rugby : Antoine Dupont élu meilleur joueur du monde en 2021

Le Toulousain était en balance avec l'Anglais Maro Itoje, et les deux Australiens Michael Hooper et Samu Kerevi.

Champion d'Europe, champion de France, meilleur joueur du Top 14 et vainqueur des All Blacks. Cette saison, rien n'a échappé à Antoine Dupont. C'est donc sans grande surprise, que le demi de mêlée du Stade toulousain vient d'être élu meilleur joueur de l'année par World Rugby, le vendredi 10 décembre 2021.

Déjà nommé dans le XV de l'année par World Rugby, il faisait cette fois face à l'Anglais des Saracens, Maro Itoje (deuxième-ligne) et aux deux Australiens Michael Hopper (troisième-ligne) et Samu Kerevi (centre). Au final, c'est un jury d'experts et le vote du public qui ont consacré le natif de Lannemezan (Hautes-Pyrénées).

En quelques saisons, et à seulement 25 ans, Dupont s'est imposé comme l'un des cadres du XV de France et de son club, Toulouse. Si cette semaine c'est son compère de la charnière, Romain Ntamack qui a vanté les mérites de "Toto", qualifiant son éventuel titre de "logique" , la planète rugby s'accorde à starifier le joueur.

Dupont après Galthié et Dusautoir

Longtemps considéré comme le meilleur numéro 9 de la planète, le All Black Aaron Smith avait fait du Dupont son successeur, via une publication sur Twitter. A l'automne justement, les deux joueurs s'étaient rencontrés lors de la victoire française (40-25). Une nouvelle fois, le "ministre de l'Intérieur" (pour sa faculté à apporter son soutien à l'intérieur du jeu) avait fait tout l'étalage de son jeu... et de son génie.

Shoot for the moon

Un GRAND merci tous, et surtout aux staffs et mes coéquipiers de @francerugby et @StadeToulousain Encore plein de belles choses à aller chercher ensemble pic.twitter.com/181ckfpVfs — Antoine Dupont (@Dupont9A) December 10, 2021

Après le champion du monde, Pieter Steph du Toit en 2019, c'est donc un Français qui soulève le trophée. Cela ne s'était pas produit depuis 2011 et la victoire de Thierry Dusautoir. Avant cela, Fabien Galthié avait été le premier Français à rafler la mise en 2002.

Chez les femmes, c'est l'Anglaise Zoé Aldcroft qui a été élue meilleure joueuse de l'année 2021. Deux Françaises, Laure Sansus et Caroline Boujard, étaient en lice.