France-Nouvelle-Zélande : le résumé de la victoire historique du XV de France contre les All Blacks

C'était le dernier défi de la saison pour la France, mais aussi pour la Nouvelle-Zélande. Samedi 20 novembre, au Stade de France, l'affiche de prestige s'est soldée par un match fou, remporté par les Français (40-25) dans une ambiance incroyable et une enceinte remplie par 80 000 spectateurs.

Grâce à une première période impressionnante, les Bleus ont pris le score en main, et ont fait douter les Néo-Zélandais, qui ont réagi au retour des vestiaires. Les Blacks ont même pensé faire basculer la rencontre avant qu'un éclair de Romain Ntamack ne remette le collectif tricolore dans le bon sens. A l'arrivée, l'équipe de France domine les All Blacks pour la première fois depuis douze ans, et remporte trois tests d'une tournée pour la première fois depuis 2012.