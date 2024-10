Top 14 : Antoine Dupont de retour dans le groupe toulousain pour la réception de Clermont après un été doré

Cela pourrait être de l'ordre de la rareté. Les matchs d'Antoine Dupont en saison régulière de Top 14 devraient pouvoir se compter avec les doigts et peut-être d'une seule main. Après les 12 rencontres (dont cinq comme remplaçant) de la saison dernière, celle contre Clermont, samedi 12 octobre, sera l'une d'entre elles, comme l'a confirmé l'annonce du groupe du Stade toulousain sur les réseaux sociaux, vendredi 11 octobre. Remplaçant aux côtés de Thibaud Flament ou Julien Marchand, il portera le numéro 21.

Trois mois et demi après sa dernière en rouge et noir à l'occasion de la finale ultra-dominée par les siens contre l'Union Bordeaux-Bègles (59-3) lors de laquelle il avait inscrit deux essais, le demi de mêlée retrouvera, samedi, le championnat de France avec un nouveau statut.

Champion olympique premier médaillé d'or français des Jeux de Paris 2024, porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture, Antoine Dupont a réussi un pari audacieux mais payant en tentant l'aventure à 7 au prix de sacrifices de son club et de sa sélection. Officiellement en vacances depuis son sacre le 27 juillet, le meilleur joueur du monde 2021 ne donne pas l'impression de s'être arrêté, goûtant à sa nouvelle notoriété, celle d'une superstar internationale.

Une superstar mondiale

Il a d'abord pu profiter des Jeux olympiques après avoir terminé sa compétition au lendemain de la cérémonie d'ouverture, puis des célébrations sur les Champs-Elysées ou place du Capitole à Toulouse. Une razzia à la Nuit du rugby et un passage remarqué dans l'émission "Les rencontres du Papotin" plus tard, il s'est envolé outre-Atlantique pour un stage de football américain chez les Los Angeles Chargers. Il en a alors profité pour rencontrer Lionel Messi et Lebron James. A son retour, une publicité pour Airbnb avec la location de la maison familiale a confirmé un peu plus sa nouvelle dimension.

En parallèle, le quadruple champion de France a continué de s'entraîner, et même fait quelques passages au centre d'entraînement pendant ses vacances. Présent dans le groupe pour affronter, samedi, Clermont, à un point derrière les Toulousains, il n'a fait son retour officiel à l'entraînement collectif que depuis lundi. L'appétit est donc toujours là pour celui qui devrait retrouver l'équipe de France le mois prochain à l'occasion de l'Automn nations Cup (contre le Japon le 9 novembre, la Nouvelle-Zélande le 16 novembre et l'Argentine le 22 novembre) au Stade de France. Et ensuite préparer le Tournoi des six nations, plus d'un an après sa dernière apparition avec le XV de France. Aussitôt revenu, aussitôt reparti, Toulouse va devoir encore partager son joyau.