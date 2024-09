Rugby : Antoine Dupont de nouveau élu meilleur joueur du Top 14 et meilleur international français

Et de trois pour Antoine Dupont. Vainqueur du championnat et de la Coupe d'Europe avec Toulouse et médaillé d'or olympique avec l'équipe de France de rugby à 7, le demi de mêlée a été élu meilleur joueur du Top 14 et meilleur Bleu de la saison, lundi 23 septembre, lors de la Nuit du Rugby.

Dupont, qui était porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie de clôture des JO, remporte pour la quatrième fois consécutive le titre de meilleur international français. C'est son troisième doublé meilleur joueur en championnat et en sélection après ceux de 2021 et de 2023.

Carton plein pour le Stade toulousain

Préservé par le club toulousain après sa longue saison qui s'est achevée par le sacre à 7 aux Jeux olympiques, il pourrait retrouver les pelouses du Top 14 en octobre. Le Stade toulousain, double champion en titre et auteur d'un doublé championnat-Champions Cup l'an passé, remporte comme la saison précédente le titre de meilleur staff, avec à sa tête le manager Ugo Mola.

"Je mesure le privilège que j'ai de jouer dans ce club."



Entouré de Serge Blanco et Thierry Dusautoir, Antoine Dupont reçoit le trophée de meilleur joueur du #TOP14.#NuitDuRugby pic.twitter.com/xXy0I5y80p — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 23, 2024

L'ailier Théo Attissogbe, auteur d'une saison pleine avec Pau et qui a connu sa première sélection en Argentine cet été, a lui été élu révélation de l'année, succédant à son coéquipier, le centre Emilien Gailleton. En Pro D2, c'est le demi de mêlée de Béziers Samuel Marques qui a été élu meilleur joueur de la saison. Vannes, promu en Top 14 pour la première fois de son histoire, remporte le titre de meilleur staff.

Chez les femmes, c'est la joueuse à 7, Séraphine Okemba qui remporte le titre de meilleure internationale. L'ailière s'est montrée particulièrement en vue lors du tournoi olympique avec 7 essais, malgré l'élimination précoce des Bleues en quart de finale. Une déception après l'argent ramené de Tokyo en 2021.