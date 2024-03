Six nations 2024 : Meafou, Le Garrec, Depoortere et Barré... Qui sont les quatre nouveaux titulaires du XV de France au pays de Galles ?

Un vent de fraîcheur souffle sur le XV de France. Dans une équipe largement remodelée, le staff dirigé par Fabien Galthié a décidé d'offrir à quatre joueurs leur première titularisation internationale au pays de Galles, dimanche 10 mars à 16 heures (à suivre sur France 2 et france.tv). Emmanuel Meafou, Nicolas Depoortere et Léo Barré vont ainsi faire leurs débuts en bleu, alors que Nolann Le Garrec, entré en jeu à trois reprises, va démarrer pour la première fois.

Emmanuel Meafou, une si longue attente

Puisqu'on n'est jamais trop prudent, il serait préférable d'attendre qu'Emmanuel Meafou foule la pelouse du Millennium Stadium dimanche pour évoquer ses débuts en Bleu. Ils ont en effet déjà été repoussés deux fois. Espéré avant la Coupe du monde, le deuxième ligne d'origine australienne n'avait pu bénéficier d'une dérogation et dû attendre novembre pour bénéficier de la nationalité française. Attendu au début du Tournoi, il avait dû renoncer à cause d'un genou douloureux.

Avec son gabarit de colosse (2,03 m, 145 kg), Meafou est un joueur très puissant, notamment près de la ligne (12 essais la saison passée), mais aussi habile avec ses mains. Ces qualités en ont fait un élément incontournable du Stade toulousain, où il a été lancé en 2019. Ce visage incontournable du Top 14 est le plus expérimenté (25 ans, 92 matchs en pro) des quatre néophytes et a été préféré à Posolo Tuilagi (19 ans, 3 sélections), lui aussi néo-international. "Il a l'habitude des phases finales en Top 14, en Coupe d'Europe", note le co-entraîneur des avants Laurent Sempéré.

Nolann Le Garrec, l'atout breton

Lui n'est pas exactement un néophyte. Entré en jeu lors des trois premiers matchs du Tournoi, Nolann Le Garrec va honorer sa première titularisation internationale. Le demi de mêlée du Racing 92 va tenter d'apporter sa vitesse d'exécution pour fluidifier un jeu français parfois décousu jusque-là. Il a d'ailleurs été à l'origine d'un des rares éclairs de l'hiver, en écartant sur Louis Bielle-Biarrey pour l'essai victorieux en Ecosse. Alors que Maxime Lucu était titulaire depuis le début du tournoi, Le Garrec a tout intérêt à briller avec, pour enjeu, une place de numéro 9 "bis" lorsqu'Antoine Dupont reviendra de son aventure à sept.

Journée 2 : le XV de France prend les devants grâce à Louis Bielle-Biarrey Après de multiples renvois au pied, la France et l'Ecosse se sont affrontés lors d'une mêlée qui a tourné à l'avantage des Bleus. Sur l'aile, Louis Bielle-Biarrey a été en réussite et entreprenant. Il s'est frayé un chemin jusqu'à l'en-but du XV du chardon. A la transformation, Thomas Ramos ne s'est pas loupé derrière permettant au XV de France de prendre les commandes pour la première fois du match.

Lancé très tôt dans le grand bain, le natif de Vannes facture déjà 75 matchs avec le Racing, à seulement 21 ans. "Quand tu es un jeune petit Breton, ce n'est pas forcément le destin qui t'est prédit", s'amusait-il dans les coursives du Vélodrome, au soir de sa première contre l'Irlande (17-38). Ce soir-là, il est devenu le premier Breton à enfiler le maillot du XV de France depuis Gérard Bouguyon... en 1961. "Très attaché" à sa région, Nolann Le Garrec espère montrer que celle-ci peut produire des talents rugbystiques, alors que Vannes, actuel leader de Pro D2, est aux portes de l'élite.

Nicolas Depoortere, à toute vitesse

Le 25 février 2023, Nicolas Depoortere honorait sa toute première titularisation avec l'Union Bordeaux-Bègles. Un an et deux semaines plus tard, le trois-quarts centre est devenu champion du monde U20 et s'est imposé comme un cadre du troisième du Top 14 malgré seulement 30 matchs en pro. Le gamin s'éclate dans une équipe taillée pour les grandes envolées des lignes arrières. Son essai après une chevauchée de 80 mètres contre le Racing 92 le week-end dernier en témoigne.

LA FUSÉE DEPOORTÈRE 🚀



Le centre de l'@UBBrugby fait parler sa vitesse et inscrit un essai de plus de 80 m !!!!! 🤯#UBBR92 pic.twitter.com/yeTSCj9LtO — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) March 2, 2024

"Il a montré qui il était, s'en est réjoui son manager en club Yannick Bru. On est tous d’accord pour dire que c’est une question de temps. Il fera partie du très haut niveau." Huit jours après cette chevauchée fantastique au stade Chaban-Delmas, le centre puissant et technique (1,94 m, 94 kg) va faire son entrée par la grande porte chez les Bleus, profitant de la suspension de Jonathan Danty. Il passe devant son habituel compère du centre à l'UBB, Yoram Moefana, "seulement" remplaçant.

Léo Barré, repositionnement gagnant

C'est l'histoire d'un jeune joueur formé à l'ouverture, utilisé de temps à autre au centre pour finalement exploser... à l'arrière. Pour le jeune Léo Barré (21 ans), la bascule s'est opérée à l'automne 2021 avec le Stade français. Encore trop frêle pour endosser les clés du jeu parisien, le Versaillais a accepté de reculer à l'arrière, sur les conseils de son entraîneur Gonzalo Quesada. Et qu'importe s'il n'avait jamais porté le numéro 15 chez les jeunes, le pari s'est avéré gagnant.

Le crack du week-end est Léo Barré ⭐️



Le jeune arrière du @SFParisRugby a inscrit un doublé face à Toulouse lors de la victoire des Parisiens 27-12 dans le Classico 🔥 pic.twitter.com/WFH0oipXGe — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) December 5, 2023

Définitivement fixé à l'arrière cette saison, Barré est l'un des meilleurs n°15 du Top 14, cadre du leader du championnat et néo-international. "J'ai l'impression de vivre une continuité dans l'apprentissage, confie-t-il à Midi Olympique. Je suis vraiment content de ma focaliser sur ce poste. (...) Tu as moins de responsabilités, tu peux te lâcher davantage." Son doublé inscrit face au Stade toulousain, début décembre, illustre les qualités de vitesse et la lecture du jeu de ce bon relanceur, également à l'aise avec ses pieds.