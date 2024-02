Six nations 2024 : le XV de France largement dominé par l’Irlande pour son entrée dans le Tournoi

Quatre mois et demi après leur défaite en quarts de finale du Mondial, les Bleus prennent un nouveau coup sur la tête. Pour son premier match de l’année 2024, le XV de France a sombré face à l'Irlande (38-17), dans le très attendu choc d’ouverture du Tournoi des six nations, vendredi 2 février, au stade Vélodrome de Marseille.

Les Bleus ont joué la plus grande partie du match à 14 contre 15 après les deux cartons jaunes reçus par Paul Willemse, définitivement exclu à la demi-heure de jeu. Dépassés face à un collectif irlandais solide et précis, plombés par leur indiscipline, les Bleus ont été dominés par leurs adversaires et n’ont jamais pu revenir dans la partie, malgré quelques coups d'éclat en infériorité numérique.

Un XV de France méconnaissable

Les Bleus voulaient évacuer les fantômes du quart de finale de Coupe du monde, mais ils se sont ajouté de nouveaux maux de tête. Vendredi soir, dans la fraîcheur de la nuit marseillaise, ils sont tombés de haut. Fébriles, coupables d’approximations, les Bleus ne se sont pas mis au niveau de leur adversaire du soir, tout de suite rentré dans son match. Auteurs des premiers points du match sur pénalité (3e) puis du premier essai de ce Tournoi sur une offensive bien construite et conclue par Jamison Gibson-Park (17e), les Irlandais ont mené la vie dure aux hommes de Fabien Galthié (56% de possession, 60% d'occupation en première période).

Mais les Français se sont aussi plombés seuls, notamment à cause d’une indiscipline chronique, à l’image du deuxième ligne Paul Willemse. Sanctionné d’un carton jaune après un premier déblayage dangereux (9e), le Montpelliérain, qui fêtait son retour sous le maillot bleu après avoir manqué le Mondial sur blessure, a finalement été définitivement exclu vint minutes plus tard sur un nouveau choc épaule contre tête (31e), peu de temps après le deuxième essai irlandais (30e).

Première mauvaise série de l'ère Galthié

En difficulté tout le match, et encore plus en infériorité numérique, la défense française a laissé trop d’espaces, comme sur les deuxièmes et troisièmes essais concédés, et les Irlandais en ont profité pour dérouler et s’offrir une large victoire bonifiée (cinq essais). Le regain de panache en fin de première période pour aller chercher, sur la sirène, le premier essai tricolore du soir, et la bonne séquence pour retourner derrière la ligne au retour des vestiaires (52e), n’ont rien changé à un match qui pourrait laisser des traces.

Journée 1 : des irlandais insatiables avec un 5e et dernier essai pour Kelleher Le Trèfle punit le coq dès qu'il le peut. En toute fin de match, une pénalité est tapée en touche sur les 5m des Bleus et les avants irlandais récitent leur partition. C'est Ronan Kelleher qui aplatit le 5e essai de l'Irlande. - ()

Pour la première fois depuis l'arrivée de Fabien Galthié sur le banc en 2020, le XV de France enchaîne deux défaites de rang. Avec ce revers face aux tenants du titre, les Bleus disent déjà adieu à leurs rêves de Grand Chelem et prennent un temps de retard sur les hommes en vert dans la conquête du trophée. Déjà sous pression, ils se déplaceront samedi prochain (15h15) à Édimbourg pour y affronter l’Écosse, lors de la deuxième journée.