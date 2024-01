Six nations 2024 : la vie sans Dupont, l'Irlande favorite, Damian Penaud vise le record... Ce qu'il faut savoir avant le Tournoi

À deux jours du coup d'envoi du Tournoi des six nations, vendredi, focus sur les forces en présence, les favoris et les grands absents de cette édition 2024.

Traditionnel rendez-vous hivernal du monde de l'ovalie, le Tournoi des six nations fait son grand retour vendredi 2 février avec en ouverture un choc entre le XV de France et l'Irlande au stade Vélodrome de Marseille (21h sur France 2 et france.tv). Une finale avant l'heure ? À moins que l'Écosse et l'Angleterre ne mettent leur grain de sel dans la course ? Tour d'horizon des forces en présence avant le coup d'envoi.

Les favoris : un mano à mano entre France et Irlande

Vainqueurs des deux dernières éditions du Tournoi, avec à chaque fois un Grand Chelem à la clé, la France et l'Irlande s'avancent en grands favoris de ce Six nations 2024. Côté Irlandais, la dynamique est exceptionnelle. Le XV du Trèfle restait sur 18 victoires d'affilée avant de voir cette série brutalement stoppée en quarts de finale de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande (24-28). Si ce match a marqué un tournant dans le rugby irlandais avec le départ à la retraite de nombreux cadres, les coéquipiers de James Lowe restent les principaux favoris à leur succession.

Rugby : le XV de France ouvrir le Tournoi des six nations face à l'Irlande Le Tournoi des six nations débutera vendredi. L'Irlande affrontera une équipe de France plus motivée que jamais après leur élimination en quart de finale de Coupe de monde cet automne. Une compétition mythique du ballon ovale qui perdure depuis plus de 140 ans. - (.)

Face à eux, le XV de France de Fabien Galthié entame sa mue, après l'échec en quarts de finale de "son" Mondial 2023 contre l'Afrique du Sud, future championne (28-29). Si le sélectionneur a affirmé qu'il conserverait une grande partie du groupe qui a disputé la Coupe du monde, de nombreux jeunes joueurs, tels que les centres Nicolas Depoortere (Union Bordeaux-Bègles) ou Émilien Gailleton (Pau) ont intégré le groupe pour préparer cette première rencontre face à l'Irlande. Les Bleus auront également l'avantage de recevoir trois fois lors de cette édition, pour deux déplacements. Des réceptions décisives, puisque l'Irlande et l'Angleterre viendront jouer au Vélodrome et au Groupama Stadium de Lyon.

Les absents : Dupont et Rees-Zammit s'essayent ailleurs, hécatombe chez les numéros 10

C'est le sujet qui est sur toutes les lèvres en France depuis la fin de la Coupe du monde : comment jouer sans Antoine Dupont ? Les Bleus devront composer pendant tout le Tournoi sans le meilleur joueur du monde 2021, qui prépare les Jeux olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7. Le demi de mêlée toulousain n'est pas un joueur facilement remplaçable et la tâche s'annonce ardue pour Maxime Lucu, Baptiste Couilloud et Nolan Le Garrec, les trois numéros 9 convoqués par Fabien Galthié.

À Marcoussis, c'est la rentrée des classes pour les Bleus À Marcoussis, c'est la rentrée des classes pour les Bleus. Depuis une semaine, Fabien Galthié a réuni un groupe de 34 joueurs pour préparer le Tournoi des Six Nations. Le premier match aura lieu le 2 février contre l'Irlande. - ()

Si Dupont a choisi de s'essayer au rugby à 7, le virage a été encore plus brutal pour l'ailier du pays de Galles Louis Rees-Zammit. Étoile montante du rugby gallois, le joueur de Gloucester a surpris tout le monde en janvier en annonçant à 22 ans sa volonté de quitter le rugby pour se lancer dans le football américain. Un coup dur pour le sélectionneur Warren Gatland, qui devra se passer de l'un de ses meilleurs marqueurs d'essai l'an dernier.

À noter également les retraites internationales de Jonathan Sexton (Irlande), Dan Biggar (pays de Galles) et Owen Farrell (Angleterre), ainsi que l'absence sur blessure de Romain Ntamack, qui laissent un grand vide au poste de demi d'ouverture. Les Bleus et le XV de la Rose pourront compter sur deux ouvreurs de classe internationale avec Matthieu Jalibert et Marcus Smith (incertain pour le match d'ouverture) mais le remplacement s'annonce plus difficile en Irlande ou au pays de Galles, où le successeur n'est pas encore totalement désigné.

Les Bleus : Lucu dans la lumière, Penaud à la chasse au record, Alldritt capitaine

Maxime Lucu verra tous les regards se braquer sur lui. Remplaçant désigné d'Antoine Dupont au poste de demi de mêlée, le Bordelais réalise une saison exceptionnelle avec son club, tant dans les résultats que dans le niveau de jeu affiché. Aujourd'hui, le XV de France peut se targuer d'avoir plus qu'une option "bis" derrière Dupont, et Maxime Lucu aura tout un Tournoi pour le prouver. Grégory Alldritt fera, lui, sa première comme capitaine des Bleus dans la compétition.

Déjà porteur du brassard contre les Fidji lors de la préparation de la Coupe du monde, il endossera ce rôle en l'absence du Toulousain. Il a été préféré à Charles Ollivon, capitaine du XV de France de 2020 à 2022, preuve de son importance croissante pour le staff de Fabien Galthié.

Que changera l'absence d'Antoine Dupont au Tournoi des Six Nations ? Antoine Dupont ne participera pas pour la première fois depuis 2016 au Tournoi des Six Nations. Fabien Galthié explique ce que cela changera pour l'équipe. - ()

Quatre. C’est le nombre d'essais qu'il manque à Damian Penaud pour devenir l'unique meilleur marqueur de l'histoire du XV de France, surpassant ainsi la légende Serge Blanco (38 essais entre 1980 et 1991). Quatre essais, pour un "serial marqueur" comme Penaud, cela peut se faire en un tournoi, voire carrément en une seule mi-temps, comme il l'a fait le 26 octobre contre Perpignan, sous le maillot de l'UBB. À 27 ans, il a déjà inscrit 35 essais en 48 sélections.

Les matches des Bleus sur France 2

France-Irlande, au stade Vélodrome (Marseille), vendredi 2 février à 21 heures

février à 21 heures Écosse-France, à Murrayfield (Édimbourg), samedi 10 février à 15h15

février à 15h15 France-Italie, au stade Pierre-Mauroy (Lille), dimanche 25 février à 16 heures

février à 16 heures Pays de Galles-France, au Principality Stadium (Cardiff), dimanche 10 mars à 16 heures

mars à 16 heures France-Angleterre, au Groupama Stadium (Lyon), samedi 16 mars à 21 heures

Retrouvez l'intégralité des matches du Tournoi des six nations sur France 2 et sur france.tv