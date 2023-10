Coupe du monde de rugby : les All Blacks domptent les Irlandais au terme d’un sommet d’intensité et se qualifient pour les demi-finales

Les Néo-Zélandais ont remporté (28-24) le choc face à des Irlandais qui ont encore été éliminés avant les demi-finales d'un Mondial, samedi soir au Stade de France.

Temps de lecture : 2 min

Les All Blacks seront bien au rendez-vous des demi-finales. Au terme d’un match exceptionnel d’intensité, la Nouvelle-Zélande a pris le meilleur sur l’Irlande pour s’adjuger ce quart de finale au sommet (28-24), samedi 14 octobre au Stade de France. Ils affronteront l’Argentine, tombeuse plus tôt dans la journée du pays de Galles (29-17).

Les supporters néo-zélandais se souviendront sans doute longtemps de cette fin de match. De cette ultime pénalité passée par Jordie Barrett (69e), qu’ils ont célébrée comme un essai dans les travées du Stade de France alors qu'elle ne leur donnait que quatre points d'avance. Et de cette dernière action irlandaise, stoppée après 37 phases de jeu par un coup de sifflet pénalisateur de l'arbitre. Quelques secondes plus tard, la joie du centre néo-zélandais disait tout de l’immensité du choc qui s’est joué sur la pelouse dionysienne, et que les Kiwis ont fait basculer de leur côté.

Les Blacks ont trouvé la solution

Portés par un jeu retrouvé, les All Blacks ont réussi à trouver les clés face à la meilleure nation mondiale pour s’ouvrir les portes du dernier carré. Ils ont d’abord joué d’opportunisme en choisissant le pied pour aller récolter leurs premiers points (8e, 3-0, 14e, 6-0). Sans être les plus rapides pour libérer le ballon, mais impressionnants de solidité, ils ont réussi à transpercer la défense de fer irlandaise et à frapper les premiers dans l’en-but grâce à l'ailier Fainga'anuku (19e, 11-0). En tête au tableau d’affichage de la 8e à la dernière minute, ils ont fait jouer la vitesse de leurs trois-quarts pour toujours garder une longueur d'avance, aussi petite soit-elle.

Les All Blacks sont surtout allés chercher la victoire grâce à un mental de fer et une résistance à toute épreuve. Après leurs deux premiers essais, ils ont contenu le retour des Irlandais, qui ont répondu à chaque fois dans l'en-but par Aki (27e) et Gibson-Park (39e). Indisciplinés, punis de deux cartons jaunes en fin de première et de deuxième période, ils ont géré leurs temps faibles en infériorité numérique en concédant un minimum de points, si ce n'est un essai de pénalité (64e). Par bonheur pour eux, la flèche Jordan les avait mis, un temps, hors de portée quelques minutes plus tôt (53e). Dès lors, sous pression constante, ils ont su faire preuve d'une abnégation rare jusque dans les dernières secondes, et cette ultime tentative pour le XV du Trèfle en 37 phases de jeu !

Sempiternel plafond de vert

Pour l’Irlande, première nation mondiale, le ciel frais de Paris lui est tombé sur la tête. Dans le coup jusqu'au bout, les hommes d'Andy Farrell n'ont pas réussi à trouver ce supplément d'âme et de réussite pour prendre les devants. Rattrapés par leur envie de jouer avec deux pénalités qu'ils ont choisi de ne pas tenter, par leur fébrilité sur les deux premières touches, ils regretteront longtemps le raté de Jonathan Sexton face aux perches à la 60e, qui aurait pu changer le dénouement de la rencontre.

Nation la plus souvent battue en quarts de finale dans l’histoire du Mondial (8 fois), l'Irlande, qui rêvait d'offrir des adieux dorés à son capitaine Sexton, qui n'a toutefois pas officialisé sa retraite à la fin du match, se heurte une nouvelle fois à son plafond de verre. Pour la 10e édition de la Coupe du monde, le Trèfle n'a toujours pas atteint le dernier carré.