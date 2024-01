Six nations 2024 : Grégory Alldritt capitaine, Emmanuel Meafou, Antoine Gibert et Nolann Le Garrec appelés dans le groupe des 34

Pas de révolution, mais du changement dans la continuité. Trois mois après l'échec de la Coupe du monde, relativement peu de nouvelles têtes sont apparues dans le premier groupe pour le Tournoi des six nations que le sélectionneur Fabien Galthié a annoncé, mercredi 17 janvier, et dont Antoine Dupont est le grand absent. Au total, six novices font néanmoins leur première entrée dans ce groupe : Meafou, Halagahu, Abadie, Le Garrec, Gibert et Depoortere.

🔥💙 Elle est là !



🇫🇷 Voici 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫𝐬 qui vont préparer l’édition 2024 du @SixNationsRugby !#XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/EN6rqPFbDC — France Rugby (@FranceRugby) January 17, 2024

Relancer la machine mais sans la reconstruire entièrement. Malgré l'élimination dès les quarts de finale contre l'Afrique du Sud (29-28), la plupart des Mondialistes ont été reconduits par le staff tricolore où Patrick Arlettaz (attaque) et Laurent Sempéré (conquête) ont succédé à Laurent Labit et Karim Ghezal, partis au Stade français, aux côtés de Fabien Galthié. Si la plupart des Bleus de l'automne ont été convoqués, le plus célèbre d'entre eux, Antoine Dupont, ne sera pas de la réception du XV du Trèfle. Mais cela était entendu depuis plusieurs semaines, la star du rugby français faisant l'impasse sur le Tournoi afin de se familiariser avec le rugby à 7, dans l'espoir de disputer les Jeux olympiques de Paris 2024. En son absence, le brassard de capitaine échoit à Gregory Alldritt.

Attendue aussi, la convocation d'Emmanuel Meafu, le colosse d'origine australienne du Stade toulousain (145 kg, 2,03 m), et désormais éligible en l'équipe de France. C'est peu dire que l'encadrement des Bleus mise énormément sur sa puissance pour contrer la force de percussion irlandaise. Derrière, l'absence de Dupont ouvre une porte au jeune demi de mêlée Nolann Le Garrec (21 ans), très performant avec le Racing 92 depuis le début de saison, même si Maxime Lucu devrait être titulaire à la charnière avec son coéquipier de Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert.

À noter que l'encadrement tricolore a également convoqué l'ouvreur Antoine Gibert, pour disposer de la charnière du Racing lors du début du Tournoi. Sans Dupont ni Romain Ntamack, toujours convalescent, les Bleus vont donc aborder ce Tournoi avec une charnière totalement inédite.

Des lignes arrières au goût de Bordeaux

La ligne d'attaque "galactique" du club girondin sera bien représentée parmi les 34, au sein desquels le centre Nicolas Depoortère, champion du monde des moins de 20 ans, a été préféré à Arthur Vincent ou Gabin Villière.

Enfin, entre l'indisponibilité de Thibaud Flament, blessé à un pied depuis décembre, et les déboires judiciaires de Bastien Chalureau, la deuxième ligne, outre l'appel de Meafou, était l'un des grands questionnements de cette liste. Si Romain Taofifenua est revenu sur sa décision de prendre sa retraite internationale, il fallait bien s'attendre à voir à ce poste un joueur qui n'était pas du Mondial. Paul Gabrillagues fera ainsi son retour dans le groupe, cinq ans après son dernier passage en Bleu. Il sera accompagné, à l'avant, par deux Toulonais : le deuxième ligne Matthias Halagahu et le troisième ligne Esteban Abadie.