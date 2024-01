Six nations 2024 : Lucu et Jalibert en charnière, Moefana et Mauvaka titulaires... Découvrez la composition du XV de France face à l'Irlande

Comme pressenti, le XV de France va s'appuyer sur de nombreux tauliers des dernières années pour démarrer son nouveau cycle face à l'Irlande, vendredi 2 février à Marseille (21 h), en ouverture du Tournoi des six nations (en direct sur France 2 et france.tv). Dix des quinze titulaires de la défaite en quarts de finale de la Coupe du monde, le 15 octobre face à l'Afrique du Sud (28-29), sont alignés dans l'équipe annoncée mercredi 31 janvier par le sélectionneur, Fabien Galthié.

L'absent le plus notable est évidemment Antoine Dupont. L'habituel capitaine a fait l'impasse sur ce Tournoi pour préparer les Jeux olympiques avec l'équipe de France à 7 et est suppléé par Maxime Lucu, pour une charnière 100 % bordelo-béglaise avec Matthieu Jalibert. C'est donc un tout nouveau duo par rapport au Tournoi 2023, puisque Romain Ntamack n'a toujours pas repris la compétition depuis sa rupture du ligament croisé juste avant la Coupe du monde. Grégory Alldritt endosse, lui, le rôle de capitaine.

Parmi les autres nouveautés de ce premier match en 2024, l'habituel trois-quarts centre Yoram Moefana est décalé sur une aile, à la place de Louis Bielle-Biarrey. L'ailier ou arrière de l'UBB, révélation du dernier Mondial, prend place sur le banc. Il en va de même pour Julien Marchand, revenu de blessure mais dépassé dans la hiérarchie par Peato Mauvaka au poste de talonneur. "Peato a été très performant pendant la Coupe du monde, il a été en capacité de prendre le relais de Julien en tant que starter, aujourd’hui il est en grande forme", a décrypté Fabien Galthié. "Julien revient, il est présent pour finir le match, ce qui est quand même pour moi la responsabilité ultime."

Le principal changement concerne la deuxième ligne, où Thibaud Flament et le nouvel appelé Emmanuel Meafou ont dû déclarer forfait. Les revenants Paul Willemse (31 ans) et Paul Gabrillagues (30 ans, jamais sélectionné sous le mandat de Fabien Galthié) composent l'attelage et seront relayés en cours de match par les cadres Cameron Woki et Romain Taofifenua. "On a réfléchi pour tenter d’équilibrer, les Irlandais vont proposer beaucoup de séquences avec énormément de répétitions, il faudra résister à ça. Puis les finisseurs essayeront d’aller chercher le match", a expliqué Patrick Arlettaz, entraîneur en charge de l'attaque, pour justifier ces choix. Enfin, en troisième ligne, François Cros pallie la blessure au genou d'Anthony Jelonch, qui manquera tout le Tournoi.

La composition du XV de France

Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Jalibert, (m) Lucu - Ollivon, Alldritt (cap), Cros - Willemse, Gabrillagues - Atonio, Mauvaka, Baille.

Remplaçants : Marchand, Wardi, Aldegheri, R.Taofifenua, Woki, Pa. Boudehent, Le Garrec, Bielle-Biarrey