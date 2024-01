Reportage Rugby : pour son premier entraînement à 7, Antoine Dupont a pris la lumière à Marcoussis

Il a apporté une médiatisation sans doute jamais vue pour le rugby à 7 tricolore, et son nom était sur toutes les lèvres, sur et en dehors du terrain. Le capitaine du XV de France Antoine Dupont a effectué sa rentrée et ses premiers pas avec le groupe des Bleus à 7, à Marcoussis, mercredi 3 janvier.

Sept semaines après l’officialisation de son aventure à 7 en vue des Jeux olympiques, le demi de mêlée du Stade toulousain s’est fondu avec naturel et discrétion, entre les rayons de soleil et les gouttes de pluie des giboulées de janvier, aux 18 joueurs convoqués par l’entraîneur-sélectionneur Jérôme Daret.

Bizutage et déjà dans le bain

Un groupe qui s’est chargé de l’accueillir selon le rituel habituel, qui l’a vu effectuer dix "burpees" (pompes sautées) sous les encouragements et les cris de ses nouveaux coéquipiers. "On a embarqué Antoine avec nous, on l’a accueilli, pour découvrir le système. On accueille toutes les personnes qui nous aident à travailler. C’est un petit rituel pour entrer dans le groupe", a expliqué le capitaine, Paulin Riva à l’issue de la séance. S’il n’a pas pris la parole, il a tout de même capté l’attention, et tout le monde s’est chargé de parler de lui, de son adaptation, et de la suite de son programme jusqu’au grand rendez-vous de l’été.

👀😏 Regardez qui est là ?



Pour son premier entraînement avec les Bleus de #France7, @Dupont9A a été accueilli ce matin par ses nouveaux coéquipiers ! 😜💙 pic.twitter.com/lgtQc76Y9Z — France Rugby (@FranceRugby) January 3, 2024

Pour son premier entraînement, et donc sa découverte du jeu à 7, le meilleur joueur du monde 2021 a fait preuve d’application et de sérieux dès les premiers exercices. Dans une séance axée principalement autour des coups d’envoi, l’un des points à travailler pour les Bleus après les deux premiers tournois de la saison, il a beaucoup observé et écouté, restant parfois au bord du terrain lors de certains exercices et phases de jeu.

Suivi par les caméras de la FFR, guidé par Jérôme Daret et le staff qui lui ont souvent donné des indications spécifiques et avec qui il a beaucoup échangé, il a aussi été accompagné par ses coéquipiers, prêts à le féliciter à chaque bonne action. En fin de séance, il a notamment travaillé, en petit groupe, le positionnement dans les rucks, et les coups de pied. "Il vient d'arriver, et il ne connaît pas particulièrement le rugby à 7, donc il a été très à l'écoute", a indiqué le joueur d'Agen Jefferson Lee Joseph.

"Toutes les compétences pour exister dans ce jeu"

Pour l’entraîneur-sélectionneur des Bleus, la première du Toulousain est réussie et prometteuse. "Je l'ai trouvé très à l'aise, c’est un joueur qui vient s’exposer, il sort de sa zone de confort, il a envie d’en découdre", a-t-il affirmé avec le sourire, assurant même qu'Antoine Dupont avait "toutes les compétences pour exister dans ce jeu". Car même sans être présent pour s'exprimer, Dupont a aussi bouleversé les habitudes de la conférence de presse d'après-entraînement, où il a fallu ajouter quelques chaises pour l'occasion. Paulin Riva, Jefferson Lee Joseph et Jérôme Daret ont tous été invités à livrer leurs impressions sur le dernier arrivé et notamment sur quoi il doit travailler.

Antoine Dupont lors de son premier entraînement avec l'équipe de France à 7, à Marcoussis, le 3 janvier 2024. (FRANCK FIFE / AFP)

"Le vrai sujet, ça va être de l'amener à supporter la charge de travail et tendre vers l'exigence du 7, il y a une différence sur la dimension physique", a ainsi noté Jérôme Daret. C'est notamment sur le plan du foncier que le Toulousain va donc travailler, entre son club du Stade Toulousain et le groupe tricolore, qu'il rejoindra de façon régulière, "à peu près une fois par mois", jusqu'au dernier tournoi de la saison, à Madrid (31 mai-2 juin). Il va disputer d'ici là deux étapes du circuit mondial, à Vancouver (fin février) et à Los Angeles (début mars).