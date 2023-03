France-pays de Galles : les Bleus croient toujours au titre, le poids de l’expérience galloise… Les clés du dernier match du Tournoi des six nations 2023

Le XV de France reçoit le pays de Galles pour la dernière journée du Tournoi des six nations, samedi.

Un dernier rendez-vous sur la scène du Tournoi. Le XV de France accueille le pays de Galles sur la pelouse du Stade de France, samedi 18 mars (15h45, sur France 2 et france.tv), pour l'ultime journée du Tournoi des six nations. Vainqueurs éblouissants en Angleterre, les Français veulent conclure le sprint final en beauté contre un adversaire qui semble à leur portée (5e, trois défaites pour une seule victoire).

Ne pas avoir trop la tête à Dublin

Les Bleus ne sont pas encore prêts à céder leur trophée. Le XV de France est la dernière équipe qui peut encore jouer le titre face à l’Irlande, invaincue. Avec quatre points de retard sur le XV du Trèfle, les Bleus doivent impérativement l’emporter pour continuer de croire à la victoire finale, et compter sur un faux pas de l’Irlande qui reçoit l’Angleterre (coup d'envoi à 18h).

Mais ils devront d'abord remplir leur part du contrat avant d'espérer que le XV de la Rose, pourtant au plus bas, ne leur fasse une fleur, une semaine après avoir été humilié par ces mêmes Français. "Nous sommes tous conscients de ce que nous avons à faire pour prendre la première place pendant quelques heures, ou plus comme on l’espère", a assuré le troisième ligne Grégory Alldritt face à la presse mercredi.

Les rentrants se fondront-ils dans le moule ?

Une semaine après la victoire historique en Angleterre, le XV de France est attendu au tournant par ses fans et son public. Sur la pelouse de Twickenham, ils ont retrouvé le jeu et les fondamentaux qui les avaient menés jusqu'au Grand Chelem en 2022. Impeccables au sol comme au pied, ils ont livré leur première prestation complète de la compétition. Une copie aboutie sur laquelle les Bleus veulent capitaliser.

Face à un adversaire en crise, et en difficulté dans beaucoup de secteurs de jeu, les Tricolores ont les capacités pour frapper vite et fort. "L’objectif est de remettre la même intensité, de jouer juste comme nous l’avons fait à Twickenham", a promis Grégory Alldritt.

Ils bénéficieront en outre des retours de Uini Atonio, à droite de la première ligne, après trois semaines de suspension et de l'entrée de Romain Taofifenua, qui remplace Paul Willemse, blessé. Le premier nommé devra faire oublier Dorian Aldegheri, très bon contre l'Angleterre et lui aussi touché, tandis que le second devra faire la paire avec Thibaud Flament dans l'alignement. De la capacité de ces deux rentrants à s'intégrer à un XV parfaitement huilé dépendra, aussi, la performance d'ensemble des Bleus.

Les Gallois misent sur l’expérience

Le sélectionneur des Dragons, Warren Gatland, a choisi de faire confiance à une équipe très expérimentée. Son quinze qui débutera la rencontre sur la pelouse du Stade de France approche les 1 000 sélections cumulées (997). Gatland a réintégré dans son équipe plusieurs de ses tauliers, comme Alun Wyn Jones (157 sélections) et Dan Biggar (106 sélections), écartés lors du match contre l’Italie.

Face aux Bleus, Taulupe Faletau fêtera sa 100e cape internationale, un total qu’aucun des joueurs de Galthié n’atteint. "C’est une équipe composée de joueurs qui ont réussi, pour certains, trois fois le Grand Chelem, et gagné cinq Tournois", a commenté le sélectionneur tricolore en marge de l’annonce de la composition de son équipe, qui cumule, elle, tout juste un peu plus de 500 sélections (527).

Rhys Webb, le facteur X du Poireau

Il n’avait plus démarré un match dans le Tournoi des six nations depuis six ans, une petite éternité dans une carrière. Propulsé à nouveau titulaire à 34 ans par Warren Gatland, le demi de mêlée Rhys Webb a guidé ses coéquipiers lors de la victoire face à l’Italie. Omniprésent, auteur de libérations rapides et de relances millimétrées, il a aussi excellé au pied, comme sur le premier essai gallois.

"Je l’ai trouvé excellent dans ses choix, dans la façon dont il a contrôlé le jeu et bien joué au pied", avait loué son sélectionneur après sa performance contre l’Italie. Tant et si bien qu'il a décidé de lui confier à nouveau les clés du jeu contre les Bleus, samedi. Son duel à distance avec Antoine Dupont vaudra le coup d'œil.