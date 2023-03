Six nations 2023 : les trois scénarios pour que le XV de France conserve son titre

Pour conserver son titre dans le Tournoi des six nations, le XV de France devra obligatoirement battre le pays de Galles et espérer une défaite l'Irlande face à l'Angleterre, samedi. Les bonus feront ensuite la différence.

La France n'a plus son destin entre ses mains. Les Irlandais, tombeurs des Bleus et invaincus après quatre matchs dans le Tournoi des six nations 2023, ont simplement à s'imposer face à l'Angleterre samedi pour être sacrés et obtenir un premier Grand Chelem depuis 2018, le quatrième de leur histoire. Mais le XV de France peut encore garder espoir.

Pour avoir une chance de conserver sa couronne, la France doit d'emblée réunir deux conditions : s'imposer face au pays de Galles (samedi 15h45 en direct sur France 2 et france.tv) et voir ensuite l'Irlande s'incliner face à l'Angleterre (18h). Les bonus seront ensuite prépondérants (marquer quatre essais offre un point de bonus offensif, perdre de sept points ou moins donne un point de bonus défensif). Trois scénarios sont possibles pour que la France réalise le doublé. Les voici.

Le classement du Tournoi des six nations avant la 5e et dernière journée. (FRANCEINFO: SPORT)

Scénario n°1 : le plus tranquille

Le XV de France doit récolter la victoire (4 points) avec le point de bonus offensif (quatre essais marqués), et l'Irlande doit s'incliner sans valider aucun bonus (une défaite par plus de sept points d'écart et en ayant marqué trois essais ou moins). La France coifferait ainsi l'Irlande sur le poteau avec un point de plus au classement (20 contre 19).

Scénario n°2 : le casse-tête

En cas de victoire de la France et de défaite de l'Irlande sans aucun bonus de chaque côté, les deux équipes seraient à égalité parfaite au classement (19 points chacune). C'est alors la différence générale qui est prise en compte pour départager les deux équipes.

Avant la dernière journée, l'Irlande dispose d'une différence de +20 points inscrits par rapport à la France (66 à 46). Le XV de France devra donc combler cet écart, en tenant compte de l'écart au score entre l'Irlande et l'Angleterre.

En clair, la France devra marquer le maximum de points face aux Gallois et espérer ensuite une déroute des Irlandais à domicile. Pas gagné : les coéquipiers de Jonathan Sexton n'ont plus concédé une défaite de plus de 12 points face au XV de la Rose dans le Tournoi depuis 2012 (30-9).

Scénario n°3 : la crise de nerfs

C'est un scénario presque improbable qui pourrait provoquer une crise de nerfs à tous les supporters des Bleus. Si la France s'impose avec le bonus offensif face aux Gallois, et que l'Irlande s'incline avec un seul des deux bonus (offensif ou défensif), les deux formations seront à égalité avec 20 points. C'est donc, là aussi, la différence générale qui départagera les deux rivaux.

En revanche, si l'Irlande s'incline avec les deux bonus, c'est terminé. Elle sera sacrée peu importe le résultat des Bleus, puisqu'elle comptera 21 points alors que la France ne peut en compter que 20 maximum samedi soir.