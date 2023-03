France-pays de Galles : tombeurs des Gallois, les Bleus gardent l'espoir d'une victoire finale dans le Tournoi des six nations

Le XV de France a décroché une victoire bonifiée contre le pays de Galles lors de l'ultime journée du Tournoi, samedi.

Le XV de France a rempli son contrat jusqu'au bout. Les Bleus ont terminé leur Tournoi des six nations par une victoire contre le pays de Galles (41-28), samedi 18 mars, au Stade de France, lors de la dernière journée.

Secoués par des Gallois dans le coup, surtout en début de match, les Français ont tout de même réussi à dérouler leur jeu et prendre le dessus, avant de se relâcher dans la deuxième partie de la deuxième période.

Avec quatre essais inscrits et le bonus offensif décroché, ils repassent provisoirement devant l'Irlande, et peuvent encore conserver leur couronne dans cette compétition. Il faudra pour cela que le XV de la Rose s'impose à Dublin, et que les Irlandais ne prennent, au plus, qu'un seul bonus (offensif ou défensif).

De belles inspirations offensives

Face à des Gallois pas venus en victimes expiatoires, les Bleus ont montré deux visages. Après avoir subi la possession galloise en tout début de rencontre, ils ont réussi à se remettre dans le sens de la marche, poussés par un Stade de France prêt à croire au titre jusqu'au bout. Relancés par un génial numéro de Romain Ntamack, qui a remonté 50 mètres pour mener au premier essai tricolore (10e), les Bleus ont ensuite retrouvé leur maîtrise et leur efficacité sur leurs possessions. Jonathan Danty est ainsi venu conclure un très bon temps fort français après une belle séquence offensive d'un bout à l'autre de la ligne d'en but (33e).

Le regain de forme français s'est propagé sur toutes les lignes au retour des vestiaires. Le pilier droit Uini Atonio, de retour de trois semaines de suspension, en a profité pour inscrire son premier essai international (44e), le jour de sa 50e sélection sous le maillot bleu. Gaël Fickou et Damian Penaud y sont aussi allés de leur réalisation pour parachever le nouveau festival offensif et bonifié du XV de France, qui dépasse les 40 points pour un deuxième match de rang.

Les hommes de Fabien Galthié ont aussi capitalisé sur les fautes du XV du Poireau (huit pénalités concédées). Auteur d'un 100% au pied, Thomas Ramos est devenu le meilleur marqueur français dans un Tournoi des six nations (84).

Quelques frayeurs malgré tout

Il fallait au moins ça pour effacer une entame de match difficile. Pourtant habitué aux entrées fracassantes, le XV de France a cette fois éprouvé quelques difficultés à se lâcher. Dès les premières minutes, les feux d'artifice, l'odeur de souffre et l'ambiance électrique ont laissé place à une vague de doute, alors que les Gallois venaient inscrire l'essai le plus rapide encaissé par les Bleus dans ce Tournoi.

Le camp tricolore s'est offert de nouvelles sueurs froides lors d'un temps fort gallois autour de l'heure de jeu, alors que l'atmosphère se rafraîchissait au-dessus de Saint-Denis. Mais cette équipe a progressé sur le plan mental, et elle a réussi à balayer les interrogations en réagissant. Et tant pis si la dernière Marseillaise a été gâchée par l'ultime essai gallois juste avant la sirène. La fête avait déjà commencé au Stade de France, qui attend désormais avec impatience le résultat de la finale entre l'Irlande et l'Angleterre.