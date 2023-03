DIRECT. Rugby : le XV de France va-t-il garder son titre dans le Tournoi des six nations ? Suivez et commentez la rencontre contre le pays de Galles

Ce qu'il faut savoir

Côté recto : le XV de France de rugby peut encore remporter l'édition 2023 du Tournoi des six nations. Côté verso : tout ne dépend pas de lui. Pour conserver leur titre, samedi 18 mars, les Bleus doivent en effet absolument battre le pays de Galles (à 15h45)... et espérer une défaite de l'Irlande face à l'Angleterre (à 18 heures). Suivez et commentez cette cinquième et dernière rencontre de la compétition dans notre direct.

La France, une victoire bonifiée pour espérer le titre. La France n’a plus son destin entre ses mains et les chances de remporter le tournoi sont maigres. Pour garder leur couronne, les Bleus, deuxièmes avec une défaite face au XV du trèfle, doivent d'emblée réunir deux conditions : s'imposer face au pays de Galles (si possible avec le bonus offensif et le plus grand écart possible) et croiser les doigts pour un faux pas des Irlandais face aux Anglais. Une quatrième victoire permettrait aux hommes de Fabien Galthié de finir, a minima, à la deuxième place pour la troisième fois lors des quatre dernières saisons.

L'Irlande, le Grand Chelem à portée de mains. Le XV du trèfle n'est qu'à un pas de soulever le trophée. Invaincu lors de ses quatre premiers matchs, il est dans les meilleures dispositions pour remporter le Tournoi, chose qu'il attend depuis 2018. Mieux : en cas de victoire face à l’Angleterre à Dublin, il réaliserait le quatrième Grand Chelem de son histoire et ne ferait que confirmer son statut de numéro un mondial.

L'Italie, une nouvelle cuillère de bois à éviter. La sentence semble inéluctable. Sept fois dernière du Tournoi ces sept dernières années, l'Italie ne devrait pas faire mieux en 2023. Une question demeure : héritera-t-elle de la cuillère de bois, remise à l'équipe incapable de gagner le moindre match ? Avec quatre défaites, la Squadra Azzurra ouvre le bal de cette dernière journée en se déplaçant en Ecosse, samedi à 13h30.