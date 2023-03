Six nations 2023 : "On a essayé de retrouver de la joie de vivre et de l’émulation", assure Antoine Dupont avant France-pays de Galles

Le capitaine du XV de France est revenu sur les raisons de la dynamique retrouvée du XV de France qui reçoit le pays de Galles, samedi, pour la dernière journée du Tournoi des six nations.

Les yeux sur la victoire, et pourquoi pas le trophée. Avant le dernier match du Tournoi des six nations contre le pays de Galles samedi (15h45), le capitaine du XV de France Antoine Dupont est revenu face à la presse, vendredi 17 mars, sur la course au titre et l'état d'esprit du groupe bleu. Il a également abordé la spécificité du rendez-vous, à six mois de la Coupe du monde.

Les matchs contre le pays de Galles ont souvent été serrés ces dernières années, vous attendez-vous à une nouvelle confrontation de ce type ?

Antoine Dupont : Oui, on l’a évoqué dans la semaine en montrant les résultats des dernières saisons, qui montrent aussi l’état d’esprit du pays de Galles depuis une bonne décennie. Ils ont des bons résultats, et même quand ils perdent, cela se joue à peu de points, ils sont toujours dans le match jusqu’à la dernière action. On va essayer d’avoir un écart plus conséquent.

Ce sera le dernier match en compétition avant la Coupe du monde. Est-ce que vous sentez monter la pression ?

On la sent dès les premiers matchs internationaux. On le voit avec le Tournoi des six nations 2023, tout le monde pense à la Coupe du monde. Mais c’était important de se concentrer sur cette compétition, de se préparer sans avoir le regard qui porte trop loin. C’est ce qu’on a continué de faire cette semaine, avant de se projeter vers les prochains objectifs.

Il y a l’objectif de la victoire samedi, et celui de la victoire finale, qui tourne aussi dans un coin de la tête ?

Bien sûr, comptablement on peut toujours gagner le Tournoi, même si notre destin n’est pas entre nos mains. On va jouer le match pour le gagner, on veut marquer le plus de points possibles et espérer une victoire finale. On va se concentrer sur nous et faire le meilleur match possible.

Fabien Galthié a évoqué, après la défaite en Irlande, le besoin de recréer une émulation dans le groupe, est-ce quelque chose que tu as ressenti ?

On s’est posé, on a discuté avec le staff et les leaders, on a évoqué le fait qu’on était tombé dans une certaine routine. C’est notre quatrième Tournoi, on avait pris pas mal d’habitudes dans notre vie de groupe, et parfois, on faisait les choses pour les faire sans réelle conviction. On a essayé de retrouver de la joie de vivre et de l’émulation dans les semaines qui ont suivi avec deux victoires qui nous ont donné beaucoup d’air.

Vous sortez d’une victoire historique contre l’Angleterre, y a-t-il un risque de s’emballer et de surjouer face aux Gallois ?

C'est un risque, on l’a aussi évoqué. J’ose espérer que maintenant le groupe est maintenant assez expérimenté. On a connu des hauts et des bas, on sait qu'à ce niveau on ne peut pas se relâcher, sinon on retombe dans nos travers avec des matchs perdus, ou qui se jouent sur des détails jusqu’à la dernière action. J’espère qu’on sera plus forts sur ce point-là.