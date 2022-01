Champions Cup : un derby Racing-Stade Français, un duel La Rochelle-UBB… Tout savoir sur les affiches des huitièmes de finale

L’ultime journée de la phase de groupes s’est terminée dimanche avec des qualifications in extremis du Stade Français et de Montpellier.

Après de multiples péripéties, des annulations en pagaille source de nombreuses frustrations, le fauteur de trouble communément appelé Covid-19 n’aura pas rempli complètement son rôle de fossoyeur. La Champions Cup, que certains estiment déjà faussée, a conclu ses matchs de groupes dans les temps.



Dimanche 23 janvier, Montpellier et le Stade Français, opposés à Exeter et Bristol, sont allés chercher leur qualification pour les phases finales en toute fin de rencontre. De ce fait, sept des huit clubs français engagés dans la compétition se sont hissés en huitièmes de finale, à l'exception de Castres. Cette saison, il faudra être le meilleur lors d'une double confrontation (aller-retour) pour grappiller une place en quarts.

Trois duels fratricides

Une rencontre au parfum de Top 14 attend les joueurs de Gonzalo Quesada. Ils retrouveront le leader de la poule A, le Racing 92, dans un match qui s’annonce électrique. S’ils ont terminé premiers à l’extrême opposé des Parisiens (8es), les Franciliens, ont remporté deux matchs sur tapis vert. Les deux équipes se sont affrontées une fois cette saison, en ouverture du Championnat. Le Stade Français s’était incliné 36-21 à domicile.



Un autre match - quasi entre voisins - se tiendra entre deux écuries de Top 14. Le Stade Rochelais affrontera l’Union Bordeaux-Bègles. Une rencontre qui sent la poudre entre le finaliste déçu de la saison passée et le demi-finaliste qui aspire lui aussi aux plus hautes cimes européennes. En novembre, les Maritimes avaient corrigés les Bordelo-béglais (26-3) à Marcel-Deflandre en Championnat. Un élément que ne manquera pas d’utiliser l’entraîneur aquitain Christophe Urios pour attiser l’esprit de revanche de ses troupes.



Un petit mot sur les provinces irlandaises, auteures d’un carton plein (4 clubs en lice, 4 clubs qualifiés), qui perdront à coup sûr l’un de leurs représentants à l’issue des huitièmes de finale, puisque le Leinster retrouvera le Connacht.

Deux chocs franco-anglais et un Toulouse-Ulster

Le champion en titre toulousain a lui vécu le destin contraire au Racing. Les deux annulations (soldées par un nul contre les Wasps et une défaite face à Cardiff ) ont coincé les coéquipiers d’Antoine Dupont à la 7e place de leur groupe où ils ont échappé de peu à l’élimination. Mais leurs poursuivants n’ont pas su en profiter. Les Rouge et Noir affronteront les Irlandais de l’Ulster, invaincus face à Northampton et à Clermont en phase de groupes.

Montpellier, vainqueur étincelant face à Exeter lors de la dernière journée, devra lui surmonter l’obstacle anglais des Harlequins. Un sacré morceau. Dauphins de leur poule derrière Leicester, les Anglais ont fait le plein de confiance et de victoires lors de leur double confrontation face à Castres et Cardiff. Clermont, défait de peu lors de la dernière journée, aura le lourd défi de renverser Leicester, aspirant au sacre final, s'il veut atteindre les quarts.

Les affiches des huitièmes de finale :

Les huitièmes de finale aller se tiendront les 8, 9 et 10 avril. Les matchs retour auront lieu les 15, 16 et 17.

Stade français (Fra) - Racing 92 (Fra)

Stade Toulousain (Fra) - Ulster (Irl)

Bordeaux-Bègles (Fra) - La Rochelle (Fra)

Connacht (Irl) - Leinster (Irl)

Sale (Eng) - Bristol (Eng)

Exeter (Eng) - Munster (Irl)

Montpellier (Fra) - Harlequins (Eng)

Clermont (Fra) - Leicester (Eng)