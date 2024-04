Champions Cup : duel franco-français entre Toulouse et le Racing, l'UBB face à des Saracens revanchards... Les 4 huitièmes de finale à ne pas rater

Les phases finales de Champions Cup débutent, vendredi, avec une première rencontre entre les Harlequins et les Glasgow Warriors, mais ce ne sera pas l'affiche la plus attrayante du week-end.

Qui succédera au Stade Rochelais, double champion d'Europe en titre ? En ce début des phases finales de Champions Cup, vendredi 5 avril, seules 16 équipes peuvent encore prétendre au trophée, dont cinq clubs français. La Rochelle est évidemment présente pour défendre sa couronne, tout comme le Stade toulousain et l'UBB, deux favoris en Top 14. Double finaliste en titre, le Leinster tentera lui de reconquérir le trône européen qui lui a échappé à la surprise générale l'an passé. Tour d'horizon des cinq rencontres à ne surtout pas rater dans ces huitièmes de finale.

Stormers-La Rochelle : le champion en mission sud-africaine

• Samedi 6 avril à 16 heures (en direct sur France 2 et france.tv)

Une revanche à prendre. Tombé dans la poule de la mort, avec les Stormers, le Leinster et Leicester, La Rochelle est passée près de ne pas sortir des poules. Mais un succès à Sale lors de la dernière journée a permis aux hommes de Ronan O'Gara d'accéder aux huitièmes de finale, où ils retourneront défier les Stormers en Afrique du sud. Les coéquipiers de Grégory Alldritt s'y étaient inclinés d'un petit point (21-20) lors de leur premier déplacement en phase de poules, concédant l'essai de la victoire dans les dernières secondes de la rencontre.

La route de la défense de leur titre reprendra donc là où elle avait coincé lors de la deuxième journée, sur cette même pelouse du DHL Stadium du Cap, face à des joueurs confirmés comme le pilier champion du monde Frans Malherbe, ou l'imprévisible ouvreur Mannie Libbock.

Toulouse-Racing 92 : le All-Star Game du rugby européen

• Dimanche 7 avril à 16 heures (en direct sur France 2 et france.tv)

Antoine Dupont, Romain Ntamack, Blair Kinghorn, François Cros, Siya Kolisi, Henry Arundell, Cameron Woki... Le ratio de stars au mètre carré va être hors du commun au Stadium de Toulouse, même en l'absence du nouvel international, Nolann Le Garrec, victime d'une commotion et forfait avec les Ciel et Blanc. Entre un Stade toulousain deuxième du Top 14 et qui profite du retour d'Antoine Dupont à XV avant les Jeux de Paris 2024, et un Racing 92 en quête de son premier trophée depuis 2016, le duel s'annonce explosif.

Rugby : Siya Kolisi, un alliage parfait entre décontraction et professionnalisme Depuis novembre dernier, c'est au Racing 92 que le Champion du monde sudafricain Siya Kolisi a décidé de poser ses valises. (France TV)

La dernière fois que les deux clubs avaient croisé le fer, il y a deux mois, Toulouse était venu s'imposer en costaud à Nanterre (20-27), résistant au retour des Ciel et Blanc en fin de rencontre. Invaincus contre le Racing depuis janvier 2022 (quatre succès en autant de rencontres), les hommes d'Ugo Mola briguent un sixième quart de finale consécutif en Champions Cup face à une formation qui avait raté cette marche la saison dernière pour la première fois depuis six ans.

UBB-Saracens : les Sarries pour laver leur honneur

• Samedi 6 avril à 18h30

14 janvier 2024. Chris Busby siffle la fin de la rencontre entre Bordeaux-Bègles et les Saracens, en phase de groupes de Champions Cup. Le score est sans appel : les Girondins s'imposent 55-15, la plus grosse défaite de l'histoire des Sarries en Coupe d'Europe. Samedi, Bordeaux retrouve le triple vainqueur de Champions Cup (2016, 2017 et 2019) dès les huitièmes de finale, toujours à Chaban-Delmas.

Mais cette fois-ci, les Anglais arrivent en Gironde avec le couteau entre les dents. Champions d'Angleterre en titre, les Saracens ne sont que troisièmes en Premiership, et leurs espoirs de "back to back" sont assez maigres à quatre journées de la fin. La Coupe d'Europe est donc leur dernier espoir de concrétiser l'année 2024 avec un trophée pour la bande à Jamie George, Ben Earl (l'une des révélations du Tournoi des six nations) ou Owen Farrell, qui rejoindra le Racing 92 à la fin de la saison. Le traumatisme de Chaban-Delmas est-il déjà surmonté ?

Leinster-Leicester : les Irlandais doivent tenir leur rang

• Samedi 6 avril à 21 heures

Cette année, le Leinster ne croisera pas la route de La Rochelle en finale de Champions Cup comme ce fut le cas en 2022 et en 2023. En effet, les deux clubs se retrouvent dans la même partie de tableau et pourraient croiser le fer dès les quarts de finale. Les Irlandais doivent d'abord effacer Leicester. Une rencontre qui s'apparente à une formalité pour les coéquipiers de James Lowe, mais qui pourrait représenter un piège. Emmenés par le talonneur international argentin Julian Montoya et le demi d'ouverture champion du monde Handré Pollard, les joueurs de Leicester réalisent une belle saison, eux qui sont toujours dans la course au top 4 du championnat.

Lorsque ces deux équipes s'étaient croisées en phase de groupes, le Leinster avait dû batailler jusqu'au bout en Angleterre pour assurer une victoire au score flatteur (10-27). Les Tigers n'auront rien à perdre en Irlande, puisqu'il n'ont plus remporté la compétition depuis 2002.