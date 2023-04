Champions Cup : deux chocs franco-anglais, retour des stars du Six nations… Pourquoi il faut suivre les huitièmes de finale

Les huitièmes de finale, qui s’étendent du 31 mars au 2 avril, seront le théâtre d'affrontements entre français, anglais et sud-africains, le tout sublimé par les meilleurs joueurs d’Europe.

Le Six nations digéré, place désormais à de nouvelles joutes européennes, avec la Coupe d’Europe. En suspens depuis le 22 janvier, la Champions Cup reprend ses droits avec les huitièmes de finale ce week-end (31 mars, 1er et 2 avril), à suivre en direct sur France Télévisions. Si Toulouse affrontera pour la première fois une équipe d’Afrique du Sud en Coupe d’Europe, La Rochelle et Montpellier se rappelleront au bon souvenir du Crunch. Enfin, ces premiers matchs couperets seront l'occasion de retrouver sur la scène européenne les joueurs qui ont brillé lors du dernier Tournoi des six nations.

Parce que Toulouse affronte un adversaire inédit

Lorsque sonneront les coups de 16h, dimanche 2 avril, (en direct sur France 2), le Stadium de Toulouse et les 30 000 supporters attendus découvriront un adversaire jusqu’ici inconnu, les Blue Bulls de Pretoria. Les Sud-Africains auront la lourde tâche d’affronter le recordman de victoires dans la compétition, sur sa propre pelouse. Alors qu'ils évolueront à plus de 8000 kilomètres de la capitale sud-africaine, les joueurs de l'entraîneur Jake White voudront marquer les esprits et leurs adversaires.

Emmenés par un collectif sans star, mais très bien huilé, les Bulls veulent créer l’exploit. Opposés à Lyon en poules, ces derniers ont difficilement écarté les Rhodaniens chez eux (42-36), avant d’être sévèrement battus sur le sol français (31-7). De quoi donner un aperçu du niveau d’une équipe, qui a tout de même fait tomber le Leinster à l’Aviva Stadium l’année dernière (27-26), en demi-finales du United Rugby Championship.

De son côté, le Stade Toulousain récupère la très grande majorité de ses internationaux, parmi lesquels sa charnière composée d'Antoine Dupont et Romain Ntamack, et voudra confirmer qu’il est bien l’un des favoris de la compétition. Il faudra pour cela, se montrer disciplinés et pousser à la faute des Sud-africains pénalisés à 49 reprises lors des matchs de poules.

Parce les clubs français passent au révélateur anglais

Respectivement deuxièmes et neuvièmes du Top 14, Maritimes et Héraultais n’abordent pas ces huitièmes de finale sur la mêmes dynamique. La Rochelle reçoit Gloucester avec le plein de confiance. Pour la 100e apparition de Jules Favre, les "bagnards" rochelais entament véritablement la défense de leur titre. Auteurs d’un parfait quatre sur quatre en poules, les coéquipiers du capitaine Grégory Alldritt joueront une nouvelle fois à guichets fermés devant leur public.

Face à eux, les Anglais de Gloucester. Menaçants derrière avec des joueurs comme Santiago Carreras ou Louis Rees-Zammit, les Cherry and Whites savent qu’ils ne partent pas favoris à Marcel-Deflandre, samedi 1er avril à 18h30 (en direct sur France 2). Mais gare au faux pas, pour un stade rochelais qui n’a pas montré sa souveraineté habituelle à domicile cette saison.

Champion de France en titre, Montpellier fait face à une tâche plus ardue, dimanche 2 avril à 13h30. Face à lui, les joueurs d’Exeter, champions d’Europe 2020, toujours menés par la fratrie Simmonds avec Sam en numéro huit et Joe à l’ouverture. Pas au mieux en championnat, les Chiefs retrouvent des couleurs en Coupe d’Europe. Avec trois victoires pour une défaite (contre les Bulls), ils ont fini deuxièmes de leur poule et ont ainsi l’avantage du terrain en huitièmes.

Parce que les stars du Tournoi des six nations seront présentes

Le Tournoi des six nations à peine terminé, ses principales têtes d'affiche retrouvent déjà la lumière. Outre les Français, on retrouve évidemment les Chelemards irlandais. Le Leinster aligne ainsi ses internationaux pour affronter l’Ulster. A l'exception de Johnny Sexton, forfait jusqu’à la fin de saison, sont présents Hugo Keenan, James Lowe, James Ryan, Dan Sheehan, et Josh van der Flier. Soit en somme, cinq joueurs nominés dans l’équipe type du tournoi.

Du côté du Munster, Peter O’Mahony prend aussi place dans le XV de départ avant de croiser le fer avec les Sharks. Malgré un tournoi raté pour l’Angleterre, Freddie Steward et Marcus Smith restent des joueurs de classe mondiale et ils seront sur le pré, respectivement dans les rangs de Leicester et des Harlequins. En retrait sur le plan international, Owen Farrell sera capitaine des Saracens pour affronter les Ospreys.

Des Gallois qui pourront compter sur les présences de joueurs d’expériences comme George North et Alun-Wyn Jones. Enfin, les Ecossais d’Edimbourg, qui se déplacent à Leicester vendredi 31 mars, s'appuieront sur leurs internationaux Duhan Van der Merwe, Jamie Ritchie et Pierre Schoeman.