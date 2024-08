Le quadruple champion olympique est revenu sur son incroyable épopée aux JO de Paris 2024 pour le "20 heures" de France 2.

"C'est la récompense de mon travail des quatre ou cinq dernières années. J'ai adoré l'ambiance et j'ai vécu [ces moments] à fond." Au moment de résumer son exceptionnelle épopée aux JO de Paris 2024, lundi 5 août au micro du "20 heures" de France 2, Léon Marchand va droit au but.

Au lendemain de sa cinquième médaille, le bronze obtenu par équipe en 4x100 mètres quatre nages, le champion de natation était l'invité d'Anne-Sophie Lapix. Et si le Toulousain estime n'avoir "pas encore pris conscience" de ses exploits, il sait que sa soudaine notoriété va rapidement le rattraper. Il assure avoir vécu la semaine de compétition "dans sa bulle", restant concentré "sur la récupération et le repos". Mais il se dit désormais "prêt" pour la suite, pour "profiter" et "vivre à fond" les prochaines étapes de sa carrière.

Au moment de revenir sur ses quatre titres olympiques en individuel, Léon Marchand cite "les 50 derniers mètres incroyables" de la finale du 200 mètres papillon, lorsqu'il a surclassé le Hongrois Kristof Milak, recordman du monde de la discipline. Il estime d'ailleurs que cette course était la plus difficile à remporter. Par opposition, celle qui lui a procuré le plus de plaisir est la finale du 400 mètres quatre nages, conclue sur sa première médaille d'or et un record olympique. Quant au bronze collectif, il en retiendra surtout la performance partagée avec Florent Manaudou. "Il a apporté beaucoup à la natation française et le voir relayer, c'était génial."

La clameur du public ressentie "même sous l'eau"

Comment explique-t-il des telles performances, jusqu'à courir (et remporter) deux finales en deux heures ? Plus encore que ses prédispositions physiques, le champion met en avant un élan "parti du cœur", évoquant "l'ambiance dingue dans la piscine" et "les vibrations" provoquées par la clameur des supporters français dans la Paris Défense Arena "ressenties même sous l'eau".

Maintenant que sa compétition est terminée, Léon Marchand explique qu'il entend "faire un long break", même s'il devra "se forcer" pour lutter contre "l'envie de retourner dans l'eau" qui ne tardera pas à se faire sentir "au bout de trois ou quatre semaines". Il devrait rester "un semestre en France", avant de repartir pour sa rentrée universitaire aux Etats-Unis "en janvier".

La tête déjà tournée vers ses prochains défis, le nageur concède avoir "encore beaucoup de choses à améliorer" auprès de son coach Bob Bowman. Mais les plans sont déjà clairs : "Je vais essayer de varier les plaisirs et de varier mes nages", évoquant notamment les 200 mètres et 400 mètres nage libre. Avec les Jeux de 2028 à Los Angeles en ligne de mire ? Léon Marchand ne cache pas ses ambitions, mais rappelle qu'il "n'y a pas que les JO" et que les prochaines échéances arriveront dès la fin 2024, avec les championnats du monde en petit bassin. Envisage-t-il aussi de se frotter au palmarès mythique de l'Américain Michael Phelps ? "Lui, c'est la légende de la natation, je vais lui laisser son record de 28 médailles. Je n'ai pas son objectif, mais j'ai envie de kiffer."