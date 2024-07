Natation aux JO 2024 : la fusée Léon Marchand entame sa moisson avec un premier titre olympique sur le 400 m 4 nages

La promesse de l'or est tenue. Invaincu sur la distance en grands championnats depuis les Jeux de Tokyo 2021, Léon Marchand a tenu son rang sur le 400 m 4 nages des Jeux de Paris pour remporter son premier titre olympique, dimanche 28 juillet à Paris La Défense Arena, en 4'02''95, nouveau record olympique. En approchant son record du monde (4'02''50), établi aux championnats du monde de Fukuoka (Japon) l'année dernière, le jeune Toulousain (22 ans) a écrasé la concurrence, le Japonais Tomoyuki Matsushita, 2e, et l'Américain Carson Foster, 3e, terminant à plus de cinq secondes de Marchand.

Paris 2024 - Natation : Léon Marchand : "C'était un rêve depuis tout petit"

Déjà finaliste du 400 m 4 nages à Tokyo, Léon Marchand avait échoué à la 6e place à tout juste 19 ans. Depuis, il s'est imposé au sommet de la natation, remportant deux titres mondiaux sur la distance et faisant tomber le record historique du monstre sacré Michael Phelps, établi aux Jeux de Pékin en 2008. La consécration olympique promise à son hégémonie est venue dans une Paris La Défense Arena chauffée à blanc et entièrement acquise à sa cause.

Le premier d'une longue série ?

Attendu comme le principal pourvoyeur de médailles de la délégation tricolore, Léon Marchand offre un troisième titre à la France dans ces Jeux olympiques à domicile. Surtout, le Français passe avec brio le premier test d'une série de courses qu'il pourrait convertir en moisson de médailles.

à lire aussi PORTRAIT. JO de Paris 2024 : Léon Marchand enfin prêt à assumer son statut de nouvelle star des bassins

Il entrera en lice mardi 30 juillet en 200 m papillon et 200 m brasse, dont les finales se disputent le lendemain, avant les séries du 200 m 4 nages, jeudi 1er août, et la finale vendredi 2. Avec, à nouveau, un statut de grand favori et de champion du monde en titre en 200 m papillon et 200 m 4 nages. Tout cela, sans compter les relais français, qu'il pourrait porter sur les podiums olympiques.