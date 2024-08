"Il va y avoir des changements, mais on va le protéger" : comment les proches de Léon Marchand anticipent le retour à la réalité du déjà très demandé champion olympique de natation

Il le confie lui-même : il a passé "neuf jours de folie". Léon Marchand repart des Jeux olympiques de Paris avec cinq médailles - quatre en or et une en bronze - en six épreuves. "J'ai réussi à être très concentré sur ce que j'avais à faire, course après course", explique-t-il, reconnaissant que "c'était un peu un marathon" pour lui. Et le nageur olympique affirme qu'il a "passé de super moments" et qu'il va se "souvenir de tout ce qui s'est passé".

Si, sportivement, le champion a encore bien des défis à relever, la question personnelle de l'"après-JO"" s'annonce tout aussi délicate. Car cette moisson exceptionnelle a littéralement propulsé le Toulousain au rang de star durant ses JO. Un nouveau statut qu'il va devoir gérer dans les prochains mois avec ses proches, qui ont déjà tout prévu.

"On s'attendait à ce qu'il soit fort, mais là..."

La voix un peu éraillée, Céline Marchand, la maman du champion, peine à se remettre de ce "tsunami", comme elle le dit. "C'était une belle semaine, incroyable. On s'attendait à ce qu'il soit fort, mais là, vraiment, je crois qu'il a dépassé toutes nos attentes", sourit-elle. "Voir que tout le monde scandait son prénom, que les gens criaient "Allez Léon !", ça m'a beaucoup marqué", confie son jeune frère Oscar.

Or, un prénom scandé partout en France, un visage de plus en plus reconnu et une nouvelle notoriété qu'il va falloir apprivoiser... Le plus dur commence pour les parents de Léon Marchand : "Bien sûr qu'il va y avoir des changements, mais on va le protéger", assure Céline. Et Xavier de préciser : "On appréhende, c'est normal parce que c'est quand même notre enfant ! On va faire au mieux, on va faire comme on peut. Et c'est surtout aussi pour lui, parce que sa vie va un peu changer et c'est à lui de bien le gérer aussi."

"Il n'y a pas de contraintes"

À 22 ans, Léon Marchand va devoir également gérer l'afflux de propositions et de partenariats. Déjà sous contrat avec des marques de luxe, le champion devrait crouler sous les demandes. Mais l'avocate Carole Bluzat, qui s'occupe des affaires du nageur, se veut rassurante : "On va être obligés de faire des choix parce qu'il ne peut pas tout faire et il n'en aura pas envie non plus. Il n'y a pas de contraintes, à part qu'il prenne du plaisir. Un peu comme quand il nage !", sourit-elle.

Léon Marchand a prévu de rester chez lui à Toulouse jusqu'à la fin de l'année avant de retourner aux États-Unis pour retrouver un peu d'anonymat.